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Искусственный интеллект помог ученым найти методы борьбы с болезнью Паркинсона

Искусственный интеллект помог ученым найти методы борьбы с болезнью Паркинсона

yusupovs.com

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Исследовательская группа из Кембриджского университета значительно ускорила процесс поиска лекарств от болезни Паркинсона, используя искусственный интеллект (ИИ).

Их подход предлагает новую стратегию для выявления лекарственных соединений, которые могут предотвратить агрегацию белка альфа-синуклеина, ассоциированного с этим заболеванием.

Инновационные методы исследования

Кембриджская команда применила машинное обучение для анализа миллионов химических соединений, выделив пять особо эффективных веществ для более детального изучения. Этот метод не только сократил временные затраты на исследование, но и заметно уменьшил его стоимость, обещая быстрее доставить потенциальные лекарства пациентам.

Ранняя диагностика с помощью ИИ

В Лондоне специалисты из больницы Мурфилдс и Института офтальмологии UCL успешно применили ИИ для диагностики Паркинсона через анализ глаз. Технология оптической когерентной томографии позволила обнаружить ранние признаки заболевания за семь лет до его клинического проявления, что открывает новые возможности для профилактического лечения.

ИИ в оценке тяжести заболевания

Научная группа из Университета Рочестера разработала онлайн-тест на базе ИИ, который позволяет быстро и точно оценить степень тяжести заболевания Паркинсона. Пользователям необходимо выполнить серию движений пальцами перед веб-камерой, после чего система анализирует полученные данные и выдаёт результаты, сравнимые с оценками квалифицированных неврологов.

Эти исследования подчеркивают значительный потенциал искусственного интеллекта в развитии методов диагностики и лечения болезни Паркинсона, что может радикально изменить подходы к управлению этим сложным заболеванием и улучшить качество жизни миллионов пациентов по всему миру.

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