Ипотечный кризис не за горами? Эксперты рассказали, что дальше будет с рынком недвижимости в России

Льготная ипотека - это неординарное явление, которое привлекает внимание каждого. Все понимают, что она приносит больше вреда, чем пользы, но государство не может отказаться от этой программы.



Программа широкого льготного кредитования была запущена в 2020 году, когда на рынке жилья возник спросовой кризис. Поскольку строительный сектор играет значительную роль в экономике, спрос был стимулирован.



Под предлогом сделать жилье доступнее для широких масс, покупатели и застройщики присоединились к программе и стали зависимыми от нее. В течение 4 лет программу планировали завершить в 2022 и 2024 годах.



Однако намеченное окончание льготной программы к концу июня 2024 года может не состояться. Недавно президент РФ выразил мнение, что нужно продлевать льготу. Однако на этот раз льготу хотят сделать менее доступной только для определенных категорий граждан.



Льготная ипотека уже достаточно сложный вопрос - банки отказывают в каждом втором заявлении и требуют минимум 30% первоначального взноса. Однако нам всем следует понимать, что это не так просто.



За 4 года существования программы средняя стоимость жилья выросла на 90%, а разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках достигает 30-40%. Это рискованная ситуация как для граждан, так и для экономики в целом. Например, если вы захотите продать жилье, купленное на первичном рынке, на вторичном рынке, вам придется сделать значительную скидку.Если вы взяли жилье в кредит, то вам может не хватить средств, чтобы покрыть ипотеку. Но это еще полумеры, потому что если заемщики не смогут погасить свой долг, то банки также не смогут продать жилье по цене кредита, что приведет к убыткам для банка.Так вот и начинаются ипотечные кризисы.Также стоит помнить, что если что-то софинансирует вас государство, это означает, что на покрытие ваших расходов используются средства налогоплательщиков. Так что, если у ваших знакомых есть льготная ипотека, можно сказать, что и вы принимали в этом участие.Еще одной негативной стороной льготной ипотеки можно считать ее значительный вклад в рост цен. Общая инфляция набирает обороты вместе с ценами на жилье, и если инфляционные факторы в строительном секторе не будут смягчены, ЦБ РФ придется держать ключевую ставку на высоком уровне гораздо дольше, чем если бы программу завершили в ближайшее время.