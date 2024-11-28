Iphone начали массово взламывать в Российской Федерации через удаленные приложения из App Store

Мошенники вновь атакуют пользователей iPhone, используя хитроумную схему, которая уже привела к блокировке сотен устройств. Их цель — получить доступ к вашему Apple ID и превратить ваш телефон в бесполезный «кирпич».

Эта мошенническая схема становится всё более популярной, и каждый пользователь продукции Apple должен быть готов к подобным угрозам.

Как работает схема?

Мошенники предлагают установить приложения, которые больше недоступны в App Store. Среди них могут быть:

Удалённые банковские приложения;

Модифицированные версии TikTok;

Альтернативные клиенты Telegram.

Для установки таких программ злоумышленники просят жертву войти в чужой Apple ID, якобы предоставленный для активации приложения. Однако после ввода данных смартфон блокируется, и вернуть доступ к устройству становится практически невозможно.

Чем это опасно?

После ввода чужого Apple ID ваш телефон:

Блокируется полностью — ни сброс настроек, ни перезагрузка не помогут восстановить доступ.

Превращается в «кирпич», что делает его абсолютно бесполезным.

Может быть разблокирован только за выкуп, который часто равен стоимости нового iPhone.

Такая ситуация ставит пользователей перед выбором: заплатить мошенникам или навсегда лишиться устройства.

Как избежать мошенничества?

Никогда не вводите чужой Apple ID на своём устройстве.

Вход под другим идентификатором открывает злоумышленникам полный доступ к вашему телефону.

Не скачивайте приложения из непроверенных источников.

Даже если приложение вам крайне нужно, лучше дождаться его возвращения в App Store или искать официальные альтернативы.

Для установки банковских приложений обращайтесь только в банк.

Если необходимое приложение отсутствует в магазине, обратитесь за помощью в ближайшее отделение банка — они подскажут официальные пути решения.

Обучайте своих близких.

Предупредите родных и друзей о такой схеме, особенно тех, кто активно пользуется iPhone. Чем больше людей будет знать об угрозе, тем сложнее мошенникам будет находить новых жертв.

Что делать, если вы попались?

Если ваш телефон уже заблокирован, не торопитесь платить выкуп. Попробуйте:

Связаться с поддержкой Apple. В некоторых случаях специалисты компании могут помочь восстановить доступ. Обратиться в правоохранительные органы. Фиксация факта мошенничества может помочь предотвратить аналогичные случаи в будущем.

Новая схема мошенничества — это ещё одно напоминание о важности цифровой безопасности. Пользователи iPhone, или «яблочники», как их называют в народе, должны помнить, что доступ к Apple ID — это ключ ко всем данным устройства. Никакие модифицированные приложения не стоят риска потери контроля над вашим телефоном.

Берегите себя и свои устройства. Предупреждён — значит вооружён!

