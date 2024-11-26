Iphone начали массово взламывать в России через удаленные приложения из App Store

Владельцы iPhone оказались в центре внимания мошенников, которые разработали опасную схему по взлому устройств.

Злоумышленники используют доверчивость пользователей и желание установить удалённые из App Store приложения, превращая их устройства в бесполезные «кирпичи». Если вы пользуетесь продукцией Apple, эта информация поможет защитить ваше устройство и ваши данные.

Как работает схема?

Суть мошенничества достаточно проста, но чрезвычайно опасна. Мошенники предлагают жертве установить модифицированные или недоступные приложения, такие как:

Удалённые из App Store банковские приложения; Изменённые клиенты популярных соцсетей, например, TikTok или Telegram.

Для установки мошенники требуют войти в чужой Apple ID с вашего устройства. После ввода данных iPhone мгновенно блокируется, а для разблокировки злоумышленники требуют крупную сумму, зачастую сопоставимую с ценой нового устройства.

Почему это опасно?

После блокировки никакие стандартные методы восстановления не работают:

Сброс настроек бесполезен.

Перезагрузка устройства не помогает.

Восстановление через iTunes также не даёт результата.

Таким образом, пострадавший теряет полный доступ к своему смартфону, который превращается в неуправляемое устройство.

Как избежать взлома?

Чтобы не стать жертвой этой схемы, необходимо соблюдать несколько простых, но крайне важных правил:

Никогда не вводите чужой Apple ID на своём устройстве. Даже если вам предлагают заманчивую установку приложения, всегда помните: вход в чужой аккаунт может привести к блокировке устройства.

Устанавливайте приложения только из официального App Store. Программы, доступные через сторонние источники, могут быть модифицированы или содержать вредоносный код.

Обратитесь в банк напрямую. Если вам нужно банковское приложение, но вы не находите его в магазине, посетите отделение банка. Сотрудники предоставят вам актуальную информацию и подскажут, как безопасно установить необходимое ПО.

Обновляйте устройство. Регулярное обновление iOS помогает защитить ваш смартфон от новых уязвимостей.

Что делать, если устройство заблокировано?

Если вы уже стали жертвой мошенников:

Не платите выкуп. Это не гарантирует, что устройство будет разблокировано.

Обратитесь в техническую поддержку Apple. Специалисты могут помочь восстановить доступ или посоветовать дальнейшие действия.

Сообщите о мошенничестве. Обратитесь в правоохранительные органы, предоставив все доступные данные о злоумышленниках.

Предупредите друзей и знакомых

Эта схема работает благодаря незнанию пользователей. Поделитесь информацией с друзьями и семьёй, особенно если они являются владельцами iPhone. Чем больше людей будет осведомлено, тем меньше шансов у мошенников.

Технологические устройства, такие как iPhone, требуют ответственного использования. Мошенники постоянно ищут новые способы обмана, но ваша внимательность и знание базовых правил безопасности могут защитить вас от неприятностей. Не позволяйте своему устройству стать жертвой простого, но эффективного взлома.

