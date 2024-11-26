Iphone начали массово взламывать в России через удаленные приложения из App Store
thesun.co.uk
Владельцы iPhone оказались в центре внимания мошенников, которые разработали опасную схему по взлому устройств.
Злоумышленники используют доверчивость пользователей и желание установить удалённые из App Store приложения, превращая их устройства в бесполезные «кирпичи». Если вы пользуетесь продукцией Apple, эта информация поможет защитить ваше устройство и ваши данные.
Как работает схема?
Суть мошенничества достаточно проста, но чрезвычайно опасна. Мошенники предлагают жертве установить модифицированные или недоступные приложения, такие как:
- Удалённые из App Store банковские приложения;
- Изменённые клиенты популярных соцсетей, например, TikTok или Telegram.
Для установки мошенники требуют войти в чужой Apple ID с вашего устройства. После ввода данных iPhone мгновенно блокируется, а для разблокировки злоумышленники требуют крупную сумму, зачастую сопоставимую с ценой нового устройства.
Почему это опасно?
После блокировки никакие стандартные методы восстановления не работают:
- Сброс настроек бесполезен.
- Перезагрузка устройства не помогает.
- Восстановление через iTunes также не даёт результата.
Таким образом, пострадавший теряет полный доступ к своему смартфону, который превращается в неуправляемое устройство.
Как избежать взлома?
Чтобы не стать жертвой этой схемы, необходимо соблюдать несколько простых, но крайне важных правил:
- Никогда не вводите чужой Apple ID на своём устройстве. Даже если вам предлагают заманчивую установку приложения, всегда помните: вход в чужой аккаунт может привести к блокировке устройства.
- Устанавливайте приложения только из официального App Store. Программы, доступные через сторонние источники, могут быть модифицированы или содержать вредоносный код.
- Обратитесь в банк напрямую. Если вам нужно банковское приложение, но вы не находите его в магазине, посетите отделение банка. Сотрудники предоставят вам актуальную информацию и подскажут, как безопасно установить необходимое ПО.
- Обновляйте устройство. Регулярное обновление iOS помогает защитить ваш смартфон от новых уязвимостей.
Что делать, если устройство заблокировано?
Если вы уже стали жертвой мошенников:
- Не платите выкуп. Это не гарантирует, что устройство будет разблокировано.
- Обратитесь в техническую поддержку Apple. Специалисты могут помочь восстановить доступ или посоветовать дальнейшие действия.
- Сообщите о мошенничестве. Обратитесь в правоохранительные органы, предоставив все доступные данные о злоумышленниках.
- Предупредите друзей и знакомых
Эта схема работает благодаря незнанию пользователей. Поделитесь информацией с друзьями и семьёй, особенно если они являются владельцами iPhone. Чем больше людей будет осведомлено, тем меньше шансов у мошенников.
Технологические устройства, такие как iPhone, требуют ответственного использования. Мошенники постоянно ищут новые способы обмана, но ваша внимательность и знание базовых правил безопасности могут защитить вас от неприятностей. Не позволяйте своему устройству стать жертвой простого, но эффективного взлома.
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