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Iphone начали массово взламывать в РФ через удаленные приложения из App Store

Современные мошенники изобретают всё более изощ...

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Современные мошенники изобретают всё более изощрённые способы обмана, и на этот раз их целью стали владельцы iPhone. Злоумышленники используют метод, который не только крадёт данные, но и превращает дорогостоящий смартфон в бесполезное устройство.

Суть схемы проста, но чрезвычайно опасна, и уже тысячи пользователей стали её жертвами.

Как работает схема мошенничества?

Злоумышленники предлагают пользователям iPhone установить приложения, которые ранее были удалены из App Store, такие как:

  • Модифицированные версии популярных приложений — TikTok или Telegram.
  • Банковские приложения, якобы недоступные через официальный магазин.

Для установки этих приложений требуется ввести чужой Apple ID, якобы связанный с разработкой или доступом к этим программам.

Как только жертва вводит данные Apple ID, мошенники немедленно блокируют устройство, и iPhone превращается в бесполезный «кирпич». Все попытки сброса настроек или перезагрузки оказываются безуспешными. Для разблокировки злоумышленники требуют выкуп, размер которого нередко достигает стоимости нового смартфона.

Почему эта схема опасна?

  • Полная блокировка устройства. После введения чужого Apple ID ваш iPhone становится недоступным.
  • Угрозы конфиденциальности. Злоумышленники получают полный контроль над вашим устройством, включая доступ к личным данным.
  • Финансовые потери. Для разблокировки требуют выкуп, что может привести к значительным затратам.

Как защититься от этой схемы?

Чтобы избежать неприятностей, следуйте этим простым правилам:

  • Никогда не вводите чужой Apple ID. Даже если вам предлагают уникальные функции или доступ к «редким» приложениям.
  • Используйте только официальные источники. Все приложения должны устанавливаться через App Store.
  • Для банковских приложений обращайтесь в отделение. Если программа недоступна, проконсультируйтесь напрямую с банком.
  • Установите двухфакторную аутентификацию. Это защитит ваш Apple ID от возможных взломов.

Что делать, если вы стали жертвой?

Если ваш iPhone уже заблокирован:

  1. Немедленно обратитесь в службу поддержки Apple. Возможно, они смогут помочь восстановить доступ.
  2. Не платите выкуп. Это только поощряет мошенников и не гарантирует возврат устройства.
  3. Сообщите о мошенничестве. Напишите заявление в правоохранительные органы и предупредите знакомых.

Предупредите своих близких

Мошенники активно распространяют эту схему, ориентируясь на доверчивых пользователей. Сообщите друзьям и знакомым о рисках, связанных с вводом чужого Apple ID. Ваше предупреждение может уберечь их от потери устройства и финансов.

Современные технологии требуют повышенного внимания к безопасности. Будьте осторожны и защищайте свои устройства!

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