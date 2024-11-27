Iphone начали массово взламывать в РФ через удаленные приложения из App Store

Современные мошенники изобретают всё более изощрённые способы обмана, и на этот раз их целью стали владельцы iPhone. Злоумышленники используют метод, который не только крадёт данные, но и превращает дорогостоящий смартфон в бесполезное устройство.

Суть схемы проста, но чрезвычайно опасна, и уже тысячи пользователей стали её жертвами.

Как работает схема мошенничества?

Злоумышленники предлагают пользователям iPhone установить приложения, которые ранее были удалены из App Store, такие как:

Модифицированные версии популярных приложений — TikTok или Telegram.

Банковские приложения, якобы недоступные через официальный магазин.

Для установки этих приложений требуется ввести чужой Apple ID, якобы связанный с разработкой или доступом к этим программам.

Как только жертва вводит данные Apple ID, мошенники немедленно блокируют устройство, и iPhone превращается в бесполезный «кирпич». Все попытки сброса настроек или перезагрузки оказываются безуспешными. Для разблокировки злоумышленники требуют выкуп, размер которого нередко достигает стоимости нового смартфона.

Почему эта схема опасна?

Полная блокировка устройства. После введения чужого Apple ID ваш iPhone становится недоступным.

Угрозы конфиденциальности. Злоумышленники получают полный контроль над вашим устройством, включая доступ к личным данным.

Финансовые потери. Для разблокировки требуют выкуп, что может привести к значительным затратам.

Как защититься от этой схемы?

Чтобы избежать неприятностей, следуйте этим простым правилам:

Никогда не вводите чужой Apple ID. Даже если вам предлагают уникальные функции или доступ к «редким» приложениям.

Используйте только официальные источники. Все приложения должны устанавливаться через App Store.

Для банковских приложений обращайтесь в отделение. Если программа недоступна, проконсультируйтесь напрямую с банком.

Установите двухфакторную аутентификацию. Это защитит ваш Apple ID от возможных взломов.

Что делать, если вы стали жертвой?

Если ваш iPhone уже заблокирован:

Немедленно обратитесь в службу поддержки Apple. Возможно, они смогут помочь восстановить доступ. Не платите выкуп. Это только поощряет мошенников и не гарантирует возврат устройства. Сообщите о мошенничестве. Напишите заявление в правоохранительные органы и предупредите знакомых.

Предупредите своих близких

Мошенники активно распространяют эту схему, ориентируясь на доверчивых пользователей. Сообщите друзьям и знакомым о рисках, связанных с вводом чужого Apple ID. Ваше предупреждение может уберечь их от потери устройства и финансов.

Современные технологии требуют повышенного внимания к безопасности. Будьте осторожны и защищайте свои устройства!