Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Иосиф Сталин обожал такую окрошку: секретный рецепт, по которому ее готовили для вождя СССР

Среди блюд, которые особенно ценил Сталин, была окрошка — традиционное русское холодное супчик, идеальное для летнего стола. Рецепт окрошки, которую подавали Сталину, хранился в секрете и передавался от личных поваров вождя.

zdorovogotovim.ru

Подписаться в Telegram

Иосиф Сталин, одна из самых противоречивых фигур в истории Советского Союза, был известен не только своей политической деятельностью, но и своими гастрономическими предпочтениями.

Среди блюд, которые особенно ценил Сталин, была окрошка — традиционное русское холодное супчик, идеальное для летнего стола. Рецепт окрошки, которую подавали Сталину, хранился в секрете и передавался от личных поваров вождя.

Ингредиенты традиционной окрошки Сталина:

  • Квас — основа супа, предпочтительно домашний, чтобы он был достаточно крепким и ароматным.
  • Вареные яйца — обязательный компонент, добавляющий блюду питательности.
  • Отварной картофель — нарезанный кубиками, он придает окрошке сытность.
  • Редька — для остроты и хруста.
  • Огурцы — свежие, добавляющие легкости и свежести.
  • Зеленый лук и укроп — для аромата и яркости вкуса.
  • Сметана — для кремовости и мягкости вкуса.

Секрет приготовления:

Секрет окрошки, которую готовили для Сталина, заключался в сочетании всех ингредиентов. Главное — правильно подобрать пропорции. Все компоненты нарезались одинаковыми по размеру кубиками, что гарантировало идеальное сочетание вкусов с каждой ложкой. Сметану иногда заменяли или дополняли майонезом, чтобы сделать вкус более насыщенным.

Историческое значение:

Окрошка на столе Сталина не была просто блюдом; это было частью его личного и культурного образа. Подаваемая во время обедов с высокопоставленными гостями, она символизировала российское гостеприимство и традиции. Отношение Сталина к этому блюду отражало его склонность к русской кухне и традициям, несмотря на его грузинское происхождение.

Таким образом, окрошка, любимая Сталиным, остается не только вкусным летним блюдом, но и напоминанием о сложной истории России во времена его правления. Это блюдо — не просто пища, но и часть более широкого культурного и исторического контекста.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

6 часов назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира

уничтожение тараканов москва цена поведать точно эта сражение ведется с переменным рассказать

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Интересное в Казани

2 дня назад

Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

профессиональная заточка ножей цена в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

Новости Татарстана

5 часов назад

Новым мэром Иннополиса стал замруководителя города Дмитрий Вандюков

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»

Новости Татарстана

7 часов назад

Не проедут пожарные и скорая: владелец пляжа в Челнах просит убрать шлагбаум

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой