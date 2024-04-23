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Иосиф Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным и сочным

Иосиф Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным и сочным

sport24.ru

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Иосиф Сталин, известный своим политическим наследием, также оставил след в кулинарии, особенно своим уникальным способом приготовления шашлыка. Это блюдо не просто утоляет голод, но и позволяет окунуться в историческую атмосферу.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежее мясо ягнёнка;
  • Сухое белое вино для маринада;
  • Три луковицы;
  • 500 мл кефира на каждый килограмм мяса.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка мяса: Нарезать мясо ягнёнка на мелкие равномерные куски.
  2. Маринование: Покрыть мясные куски нарезанным луком и залить всё белым вином. Оставить мариноваться на протяжении пяти-шести часов для насыщения ароматами.
  3. Подготовка к жарке: За час до приготовления добавить к мясу соль и перец по вкусу, затем залить кефиром, чтобы сделать мясо ещё более нежным.
  4. Жарка на углях: Жарить шашлык на углях, внимательно следя за равномерностью прожаривания и избегая подгорания.

Этот рецепт шашлыка по методу Иосифа Сталина превращает обычное кулинарное приключение в захватывающее погружение в историю, делая процесс приготовления не только вкусным, но и поучительным.

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