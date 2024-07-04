Инновационная система РЖД: ловить билеты на поезда больше не нужно, перевозчик запустил новую систему покупки билетов

Российские железные дороги (РЖД) внедрили новую функцию, названную «Лист ожидания», которая предназначена для улучшения опыта покупки билетов. Эта функция позволяет пассажирам вставать в очередь на билеты, когда на выбранный рейс уже не осталось свободных мест.

Механизм «Листа ожидания»

Когда пассажиры сталкиваются с отсутствием доступных билетов, система предложит им возможность занять место в «Листе ожидания». При регистрации в этот список система автоматически заполнит всю необходимую информацию о поезде. Пассажиры могут указать предпочтения относительно места в вагоне и оставить контактные данные для дальнейшей связи.

Как только места становятся доступными, зарегистрированные в списке пассажиры получают уведомление и могут оплатить билет, пока не истечет 2 часа, так как после билет придется оформлять заново. Управление заявками происходит через личный кабинет на веб-сайте или в мобильном приложении РЖД.

Преимущества для пассажиров

Эта функция особенно ценна во время праздничных и каникульных периодов, когда на билеты наблюдается повышенный спрос. Она исключает необходимость в постоянной проверке сайта на наличие билетов, экономя время и силы пассажиров.

Автоматизированное уведомление о доступности мест значительно упрощает процесс бронирования, делая его более удобным и доступным. Таким образом, «Лист ожидания» не только улучшает клиентский сервис, но и способствует более эффективному управлению потоком пассажиров.

Введение «Листа ожидания» от РЖД стало важным шагом в направлении модернизации сервисов компании, предлагая пассажирам более гибкие и менее стрессовые варианты при планировании поездок на железнодорожном транспорте.