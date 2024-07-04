Инновационная система РЖД: ловить билеты на поезда больше не нужно, перевозчик запустил новую систему покупки билетов
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Российские железные дороги (РЖД) внедрили новую функцию, названную «Лист ожидания», которая предназначена для улучшения опыта покупки билетов. Эта функция позволяет пассажирам вставать в очередь на билеты, когда на выбранный рейс уже не осталось свободных мест.
Механизм «Листа ожидания»
Когда пассажиры сталкиваются с отсутствием доступных билетов, система предложит им возможность занять место в «Листе ожидания». При регистрации в этот список система автоматически заполнит всю необходимую информацию о поезде. Пассажиры могут указать предпочтения относительно места в вагоне и оставить контактные данные для дальнейшей связи.
Как только места становятся доступными, зарегистрированные в списке пассажиры получают уведомление и могут оплатить билет, пока не истечет 2 часа, так как после билет придется оформлять заново. Управление заявками происходит через личный кабинет на веб-сайте или в мобильном приложении РЖД.
Преимущества для пассажиров
Эта функция особенно ценна во время праздничных и каникульных периодов, когда на билеты наблюдается повышенный спрос. Она исключает необходимость в постоянной проверке сайта на наличие билетов, экономя время и силы пассажиров.
Автоматизированное уведомление о доступности мест значительно упрощает процесс бронирования, делая его более удобным и доступным. Таким образом, «Лист ожидания» не только улучшает клиентский сервис, но и способствует более эффективному управлению потоком пассажиров.
Введение «Листа ожидания» от РЖД стало важным шагом в направлении модернизации сервисов компании, предлагая пассажирам более гибкие и менее стрессовые варианты при планировании поездок на железнодорожном транспорте.
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