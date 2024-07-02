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Инновационная система РЖД: ловить билеты больше не придется, перевозчик запустил новую систему покупки билетов

Российские железные дороги (РЖД) представили новаторскую услугу «Лист ожидания», которая предлагает пассажирам уникальную возможность бронировать места на поезда, которые уже не имеют свободных билетов в традиционном режиме продаж.

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Российские железные дороги (РЖД) представили новаторскую услугу «Лист ожидания», которая предлагает пассажирам уникальную возможность бронировать места на поезда, которые уже не имеют свободных билетов в традиционном режиме продаж.

Механизм работы сервиса

Этот сервис обеспечивает автоматизацию поиска и бронирования билетов на востребованные рейсы, где билеты обычно быстро раскупаются. Вот как он функционирует:

  • Поиск поезда: При поиске конкретного рейса и отсутствии доступных мест пользователю предложат вариант подать «Заявку в лист ожидания».
  • Автоматизация заполнения: Информация о маршруте, дате и номере поезда заполняется системой автоматически.
  • Подача заявки: Затем пассажир вносит детали по предпочтениям места в вагоне и предоставляет свои личные и контактные данные для уведомлений.
  • Оповещение и бронирование: Если освобождаются места, соответствующие заявке, клиент получает уведомление с возможностью оплатить билет в течение двух часов. При неоплате билета в установленный срок резервация отменяется.
  • Управление заявками: Возможности личного кабинета на сайте или в приложении РЖД включают отмену заявки, проверку статуса и переход к оплате.

Преимущества для пассажиров

Сервис «Лист ожидания» создан для того, чтобы сделать процесс покупки билетов более предсказуемым и менее затратным по времени, особенно в периоды массового спроса, такие как праздники и каникулы. Пользователи больше не должны постоянно проверять наличие билетов, так как система автоматически информирует о доступности мест.

Эта услуга является частью стратегии РЖД по повышению уровня клиентского сервиса и оптимизации процесса бронирования билетов, что делает планирование поездок более комфортным и доступным для всех категорий пассажиров, о чем сообщает pg12.

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