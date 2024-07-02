Инновационная система РЖД: ловить билеты больше не придется, перевозчик запустил новую систему покупки билетов
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Российские железные дороги (РЖД) представили новаторскую услугу «Лист ожидания», которая предлагает пассажирам уникальную возможность бронировать места на поезда, которые уже не имеют свободных билетов в традиционном режиме продаж.
Механизм работы сервиса
Этот сервис обеспечивает автоматизацию поиска и бронирования билетов на востребованные рейсы, где билеты обычно быстро раскупаются. Вот как он функционирует:
- Поиск поезда: При поиске конкретного рейса и отсутствии доступных мест пользователю предложат вариант подать «Заявку в лист ожидания».
- Автоматизация заполнения: Информация о маршруте, дате и номере поезда заполняется системой автоматически.
- Подача заявки: Затем пассажир вносит детали по предпочтениям места в вагоне и предоставляет свои личные и контактные данные для уведомлений.
- Оповещение и бронирование: Если освобождаются места, соответствующие заявке, клиент получает уведомление с возможностью оплатить билет в течение двух часов. При неоплате билета в установленный срок резервация отменяется.
- Управление заявками: Возможности личного кабинета на сайте или в приложении РЖД включают отмену заявки, проверку статуса и переход к оплате.
Преимущества для пассажиров
Сервис «Лист ожидания» создан для того, чтобы сделать процесс покупки билетов более предсказуемым и менее затратным по времени, особенно в периоды массового спроса, такие как праздники и каникулы. Пользователи больше не должны постоянно проверять наличие билетов, так как система автоматически информирует о доступности мест.
Эта услуга является частью стратегии РЖД по повышению уровня клиентского сервиса и оптимизации процесса бронирования билетов, что делает планирование поездок более комфортным и доступным для всех категорий пассажиров, о чем сообщает pg12.
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