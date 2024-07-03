Инновационная система РЖД: ловить билеты больше не нужно, перевозчик запустил новую систему покупки билетов
itcrumbs.ru
Российские железные дороги (РЖД) ввели новаторскую функцию под названием «Лист ожидания». Это позволяет пассажирам записываться в специальный список, чтобы получить возможность приобрести билеты на желаемый поезд, даже если на момент запроса все места уже заняты.
Механизм работы услуги «Лист ожидания»:
- Поиск рейса: В случае отсутствия билетов на интересующий рейс, система предлагает зарегистрироваться в «Лист ожидания».
- Автоматическое заполнение данных: Вся необходимая информация о поезде заполняется автоматически.
- Регистрация заявки: Заявитель указывает предпочтения по расположению места в вагоне и оставляет контактные данные для связи.
- Оповещение о доступности мест: Когда места освобождаются, пассажир получает уведомление и может оплатить билет в течение 2-х часов.
- Управление заявками: В личном кабинете на веб-сайте или в мобильном приложении компании пользователи могут аннулировать заявку, узнать текущий статус и осуществить оплату.
Преимущества нововведения:
- Эффективность в пиковые периоды: Услуга особенно полезна во время праздников и каникул, когда спрос на билеты максимален.
- Экономия времени: Пассажирам больше не нужно регулярно проверять сайт на наличие билетов.
- Автоматизированное уведомление: Система самостоятельно информирует пассажиров о доступности билетов.
«Лист ожидания» представляет собой новый шаг РЖД к улучшению клиентского обслуживания, делая процесс бронирования и покупки билетов более простым и доступным для широкой аудитории, как подчеркивает pg12.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань