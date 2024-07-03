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Инновационная система РЖД: ловить билеты больше не нужно, перевозчик запустил новую систему покупки билетов

Российские железные дороги (РЖД) ввели новаторскую функцию под названием «Лист ожидания».

itcrumbs.ru

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Российские железные дороги (РЖД) ввели новаторскую функцию под названием «Лист ожидания». Это позволяет пассажирам записываться в специальный список, чтобы получить возможность приобрести билеты на желаемый поезд, даже если на момент запроса все места уже заняты.

Механизм работы услуги «Лист ожидания»:

  1. Поиск рейса: В случае отсутствия билетов на интересующий рейс, система предлагает зарегистрироваться в «Лист ожидания».
  2. Автоматическое заполнение данных: Вся необходимая информация о поезде заполняется автоматически.
  3. Регистрация заявки: Заявитель указывает предпочтения по расположению места в вагоне и оставляет контактные данные для связи.
  4. Оповещение о доступности мест: Когда места освобождаются, пассажир получает уведомление и может оплатить билет в течение 2-х часов.
  5. Управление заявками: В личном кабинете на веб-сайте или в мобильном приложении компании пользователи могут аннулировать заявку, узнать текущий статус и осуществить оплату.

Преимущества нововведения:

  • Эффективность в пиковые периоды: Услуга особенно полезна во время праздников и каникул, когда спрос на билеты максимален.
  • Экономия времени: Пассажирам больше не нужно регулярно проверять сайт на наличие билетов.
  • Автоматизированное уведомление: Система самостоятельно информирует пассажиров о доступности билетов.

«Лист ожидания» представляет собой новый шаг РЖД к улучшению клиентского обслуживания, делая процесс бронирования и покупки билетов более простым и доступным для широкой аудитории, как подчеркивает pg12.

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