Инновационная система РЖД: ловить билеты больше не нужно, перевозчик запустил новую систему покупки билетов

Российские железные дороги (РЖД) ввели новаторскую функцию под названием «Лист ожидания». Это позволяет пассажирам записываться в специальный список, чтобы получить возможность приобрести билеты на желаемый поезд, даже если на момент запроса все места уже заняты.

Механизм работы услуги «Лист ожидания»:

Поиск рейса: В случае отсутствия билетов на интересующий рейс, система предлагает зарегистрироваться в «Лист ожидания». Автоматическое заполнение данных: Вся необходимая информация о поезде заполняется автоматически. Регистрация заявки: Заявитель указывает предпочтения по расположению места в вагоне и оставляет контактные данные для связи. Оповещение о доступности мест: Когда места освобождаются, пассажир получает уведомление и может оплатить билет в течение 2-х часов. Управление заявками: В личном кабинете на веб-сайте или в мобильном приложении компании пользователи могут аннулировать заявку, узнать текущий статус и осуществить оплату.

Преимущества нововведения:

Эффективность в пиковые периоды: Услуга особенно полезна во время праздников и каникул, когда спрос на билеты максимален.

Экономия времени: Пассажирам больше не нужно регулярно проверять сайт на наличие билетов.

Автоматизированное уведомление: Система самостоятельно информирует пассажиров о доступности билетов.

«Лист ожидания» представляет собой новый шаг РЖД к улучшению клиентского обслуживания, делая процесс бронирования и покупки билетов более простым и доступным для широкой аудитории, как подчеркивает pg12.