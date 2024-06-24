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Инфернальная жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце

Лето 2024 года в России сулит рекордные температуры, несмотря на завершение Эль-Ниньо, как прогнозирует Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России.

bogatyr.club

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Лето 2024 года в России сулит рекордные температуры, несмотря на завершение Эль-Ниньо, как прогнозирует Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России. Последствия этого теплового явления Тихого океана ещё ощутимы и продолжают влиять на глобальный климат.

Последствия Эль-Ниньо

Завершившееся явление Эль-Ниньо, хоть и закончилось, оставило после себя значительное тепло в атмосфере, что было подтверждено температурными показателями мая 2024 года. Средняя температура этого месяца превзошла предыдущие рекорды, превысив доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Региональные различия

Не во всех регионах России тепловое воздействие Эль-Ниньо проявилось одинаково. Например, в Москве и на Урале май оказался прохладнее обычного, что демонстрирует неоднородность климатических изменений.

Переход к Ла-Нинья

Климат Земли вступает в новую фазу – Ла-Нинья, которая начнется осенью 2024 года и характеризуется охлаждением вод Тихого океана. Это изменение предстоит и может существенно повлиять на погодные условия, включая потенциальное понижение температур.

В итоге, ожидается, что июнь 2024 года принесет необычно жаркую погоду, наложившись на последствия Эль-Ниньо и преддверие Ла-Нинья. Эти климатические явления формируют уникальную погодную картину на начало лета в России.

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