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· Алина Алмакаева

Индексацию уберут, пенсии пересчитают: пенсионеры в шоке от неожиданного сюрприза

Индексацию уберут, пенсии пересчитают: пенсионеры в шоке от неожиданного сюрприза

novyj-god-2022.ru

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Стало известно, что теперь ежегодная прибавка к пенсии будет отменена. Это было объявлено пенсионным экспертом Сергеем Власовым.

Специалист утверждает, что новые условия коснутся работающих пенсионеров. Индексация пенсий для этой категории была приостановлена еще в 2016 году. Они смогут получать ежегодную прибавку только после увольнения.

Однако имея особый статус самозанятого, работающие пенсионеры получат больше возможностей. Становясь самозанятыми, все больше пенсионеров выбирают данный статус, и общее число таких граждан уже превышает 8 миллионов.

Социальный фонд определяет самозанятых граждан как неработающих, хотя они фактически занимаются оплачиваемой работой. Ведь самозанятые не платят страховые пенсионные взносы и, как следствие, не считаются работающими. Власов пояснил, что если речь идет о пенсионерах, при оформлении статуса самозанятого их пенсии будут индексированы.

Но если пенсионер все же хочет платить взносы добровольно, то индексация будет отменена, и вместо нее будет производиться перерасчет. Этот перерасчет будет проводиться ежегодно в августе для работающих пожилых граждан, и максимальный размер прибавки составит три пенсионных балла. В следующем году это будет примерно 400 рублей, добавил эксперт.

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