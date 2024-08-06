Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Возрастных ждет большой сюрприз c 1 августа

Старшее поколение должно будет приспосабливаться к изменившимся методам пенсионного начисления. Пенсионная надбавка, которая ранее именовалась индексацией, будет отменена, и вместо этого с августа планируется пересмотр пенсий. Об этом рассказал специалист в области пенсионного обеспечения Сергей Власов в интервью primpress.

Власов отметил, что изменения затронут тех пенсионеров, которые становятся налоговыми резидентами как самозанятые, что набирает популярность среди пожилых людей. Чаще всего этот статус выбирают те, кто сдает в аренду недвижимость или представляет частные услуги, включая обучение.

Для пенсионеров, принявших решение о самозанятости, предусмотрены изменения. Официально трудоустроенные граждане смогут значительно снизить свои налоговые отчисления и рассчитывать на регулярное повышение пенсий. Индексация для работающих пенсионеров будет восстановлена с начала следующего года, а самозанятые смогут получить повышение выплат раньше.

Вместе с тем, новые правила предполагают, что индексация не будет применяться к тем, кто добровольно уплачивает обязательные страховые взносы. В таких случаях пересчет пенсии будет осуществляться ежегодно в августе на основе взносов, поступивших в Пенсионный фонд России за предыдущий год.