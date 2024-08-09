Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. В России пенсионеров ждет большой сюрприз в августе

С изменениями в законодательстве, связанными с пенсионными выплатами, старшее поколение России сталкивается с новыми вызовами и возможностями.

Эксперт по пенсиям Сергей Власов в беседе с изданием primpress поделился подробностями предстоящих изменений, которые начнут действовать с августа текущего года.

Отмена индексации и новая система пересмотра

Традиционная пенсионная индексация будет заменена системой пересмотра пенсий, что является значительным изменением для всех пенсионеров. Особенно это касается тех, кто получил статус налогового резидента в качестве самозанятого. Этот статус чаще всего выбирают пенсионеры, занимающиеся арендой недвижимости или предоставляющие частные услуги.

Преимущества для самозанятых пенсионеров

Самозанятые пенсионеры, которые официально зарегистрированы и платят налоги, смогут значительно снизить налоговые отчисления и рассчитывать на более высокие пенсионные выплаты. Важной новостью стало то, что для работающих пенсионеров индексация пенсий будет восстановлена уже с начала следующего года, предоставляя им возможность ожидать увеличения выплат.

Пересчет пенсий

Для тех, кто добровольно уплачивает обязательные страховые взносы, индексация пенсий больше не будет проводиться автоматически. Вместо этого пенсии будут пересчитываться ежегодно в августе, на основе суммы взносов, поступивших в Пенсионный фонд России за предыдущий год.

Эти изменения требуют тщательной подготовки и адаптации со стороны пенсионеров. Важно, чтобы старшее поколение было осведомлено о своих правах и возможностях в рамках новой системы. Эксперты советуют самозанятым пенсионерам тщательно планировать свои финансы и вносить взносы в Пенсионный фонд вовремя, чтобы обеспечить максимально возможное увеличение пенсионных выплат.

Эти изменения открывают новые возможности для пенсионеров, позволяя им более активно участвовать в экономической жизни страны, при этом получая достойное финансовое вознаграждение за свои усилия.