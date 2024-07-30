Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. В России пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

С наступающими изменениями в пенсионном законодательстве России, самозанятые пенсионеры столкнутся с новыми правилами начисления пенсий. Пенсионный эксперт Сергей Власов подчеркивает важность осведомлённости об этих изменениях.

Изменения в начислении пенсий

С августа текущего года вводится новый порядок индексации пенсий для пенсионеров, принявших статус самозанятых. Это изменение направлено на стимулирование пожилых граждан к самозанятости, включая тех, кто предоставляет частные услуги или сдаёт жильё.

Преимущества нового статуса

Налоговые льготы: Самозанятые пенсионеры смогут воспользоваться значительным снижением налогового бремени.

Досрочная индексация: Возможность получения досрочной индексации пенсий, что является значительным стимулом для перехода на самозанятость.

Условия индексации

Индексация пенсий будет осуществляться только если пенсионер не участвует в программе обязательных страховых взносов. В случае участия в этой программе предусмотрен перерасчет пенсий, который производится на основе поступлений взносов за прошлый год.

Эти изменения открывают новые возможности для пенсионеров, желающих активно участвовать в экономической жизни страны и при этом улучшить условия своего пенсионного обеспечения. Важно, чтобы каждый пенсионер, рассматривающий возможность стать самозанятым, тщательно изучил новые условия и оценил их на предмет соответствия личным финансовым и жизненным целям.