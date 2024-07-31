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Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. В РФ пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

С августа текущего года в России начнут действо...

prufy.ru

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С августа текущего года в России начнут действовать изменения в пенсионном законодательстве, затрагивающие самозанятых пенсионеров.

По информации от пенсионного эксперта Сергея Власова, цель этих изменений — стимулировать пожилых граждан к активной экономической деятельности.

Основные новации в начислении пенсий:

Индексация пенсий вводится для пенсионеров, вовлеченных в самозанятость, таких как оказание частных услуг или аренда недвижимости. Эти меры направлены на поощрение старшего поколения к участию в самозанятости.

Преимущества для самозанятых пенсионеров включают:

  • Уменьшение налоговой нагрузки: Самозанятым пенсионерам предлагается возможность сокращения налогов, что делает такую деятельность более привлекательной.
  • Возможность досрочной индексации пенсий: Это нововведение предоставляет дополнительные финансовые стимулы для тех, кто выбирает путь самозанятости.

Условия для индексации:

Индексация пенсий возможна только если пенсионер не участвует в программе обязательных страховых взносов. Тем, кто участвует в этой программе, будет произведен перерасчет пенсий в соответствии с суммами взносов, уплаченными за предыдущий год.

Потенциальное влияние на пенсионеров:

Эти изменения предоставляют пенсионерам новые возможности для активного участия в экономике и улучшения своего финансового положения. Пенсионерам, рассматривающим переход на самозанятость, рекомендуется тщательно изучить новые условия и оценить, насколько они соответствуют их финансовым и жизненным целям.

Эти реформы подчеркивают стремление государства поддержать активность пенсионеров и повысить их материальное благополучие через самозанятость, что потенциально может значительно улучшить их уровень жизни.

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