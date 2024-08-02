Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Российских пенсионеров ждет большой сюрприз в августе

Сергей Власов, эксперт по пенсионным вопросам, объявил о важных изменениях в пенсионной системе России, которые начнут действовать уже с августа текущего года.

Эти изменения отменяют предыдущий порядок индексации пенсий, вводя вместо него новую систему пересмотра пенсионных выплат.

Изменения для самозанятых пенсионеров

Среди наиболее затронутых изменениями будут пенсионеры, которые регистрируются как самозанятые. Это включает в себя лиц, занимающихся арендой недвижимости или предоставлением различных услуг, таких как преподавание. Переход на статус самозанятого позволит им пользоваться определенными налоговыми льготами, что способствует увеличению их пенсионных выплат.

Восстановление индексации для работающих пенсионеров

Для тех пенсионеров, кто продолжает официальную трудовую деятельность, с нового года будет восстановлена индексация пенсий. Это обеспечит им постоянный рост пенсионных выплат.

Особенности для добровольных взносов

Пенсионеры, которые самостоятельно вносят страховые взносы, столкнутся с изменением: индексация их пенсий будет отменена. Вместо этого пенсии будут пересчитываться ежегодно каждый август, основываясь на сумме взносов за предыдущий год.

Эти меры предпринимаются для укрепления пенсионной системы, стимулирования трудовой активности среди пенсионеров и повышения их финансовой самостоятельности. Однако они также вызывают опасения у тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может стать самозанятым или продолжить работать. Эти изменения требуют от пенсионеров и всех участников общества гибкости и адаптации к новым реалиям пенсионного обеспечения.