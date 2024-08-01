Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз в августе
dzen.ru
С августа этого года в России вводятся значительные изменения в пенсионной системе, которые затрагивают самозанятых пенсионеров. Эти меры, направлены на поощрение более активного участия пенсионеров в экономической жизни.
Основные направления нововведений:
Повышение размера пенсионных выплат: Пенсионеры, занимающиеся предоставлением услуг или арендой своей недвижимости, получат право на индексацию своих пенсионных выплат. Это предложение направлено на стимулирование их дальнейшей профессиональной активности.
Налоговые льготы: Введены налоговые преференции для уменьшения финансового бремени и делающие самозанятость более привлекательной.
Условия для индексации: Те, кто не включен в систему обязательных страховых взносов и активно участвует в самозанятости, могут рассчитывать на досрочную индексацию пенсий. Для участников системы страховых взносов пенсии будут пересчитаны на основе внесенных платежей за предыдущий год.
Воздействие на пенсионеров:
Эти реформы открывают дополнительные возможности для пенсионеров, способствуя улучшению их финансового состояния и активизации участия в экономике. Пенсионерам, рассматривающим самозанятость, следует внимательно изучить эти новые условия.
Эти изменения поддерживают стратегию государства по активизации участия пенсионеров в экономике, что не только повышает их материальное благополучие, но и позволяет вносить значимый вклад в развитие страны.
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