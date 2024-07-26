Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

С приходом августа для многих пенсионеров в России наступают значимые изменения в процедуре начисления пенсий.

Согласно новым данным от пенсионного аналитика Сергея Власова, пенсионеры, выбравшие статус самозанятых налоговых резидентов, столкнутся с отменой текущей схемы индексации пенсий. Взамен предусмотрен перерасчет пенсионных выплат, как сообщает издание PRIMPRESS.

В последнее время статус самозанятости набирает популярность среди старшего поколения России, особенно среди тех, кто предоставляет частные образовательные услуги или сдает недвижимость в аренду. Эксперты отмечают, что такой статус позволяет пенсионерам значительно уменьшить налоговые отчисления и одновременно увеличить размер пенсионных выплат благодаря непрерывной индексации.

Для тех пенсионеров, кто выбрал статус самозанятых и не уплачивает обязательные пенсионные страховые взносы, индексация пенсий будет отменена. Но их пенсии подлежат пересмотру. Такие перерасчеты проводятся ежегодно в августе и основываются на суммах, поступивших в Пенсионный фонд России за прошлый год.

Важным моментом является возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с следующего года. Это означает, что пенсионеры, продолжающие официальную трудовую деятельность, могут рассчитывать на регулярное увеличение своих пенсий в соответствии с инфляцией и другими экономическими показателями.

Для того чтобы максимально использовать преимущества изменений в пенсионном законодательстве, пенсионерам рекомендуется тщательно оценить свои финансовые возможности и потребности. Статус самозанятого может предложить новые перспективы для снижения налогового бремени и увеличения пенсионных выплат за счет индивидуальных перерасчетов.

Такие изменения в пенсионной системе России, связанные со статусом самозанятости и индексацией пенсий, открывают новые возможности для пенсионеров. Важно активно изучать предоставляемую информацию и использовать все доступные государственные механизмы для обеспечения стабильности и комфорта на пенсии.