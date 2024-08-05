Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ожидает большой сюрприз c 1 августа

Пожилым людям предстоит привыкнуть к изменениям в порядках начисления пенсий. Пенсионные надбавки, которые раньше назывались индексацией, отменяются, и вместо них с августа планируется введение нового порядка пересмотра пенсий. Об этом сообщил пенсионный специалист Сергей Власов в интервью с primpress.

По словам Власова, нововведение затронет тех пенсионеров, которые становятся налоговыми резидентами в статусе самозанятых, что становится все более распространённым среди пожилых. Подобный статус обычно избирают люди, занимающиеся арендой недвижимости или предоставляющие различные услуги, такие как обучение.

Для пенсионеров, выбравших путь самозанятости, будут введены различные изменения. Люди, работающие официально, смогут значительно сократить свои налоговые отчисления и будут рассчитывать на регулярное повышение пенсий. Для таких работающих пенсионеров индексация будет возобновлена с начала следующего года, в то время как самозанятые смогут рассчитывать на увеличение выплат раньше.

Тем не менее, новые правила предусматривают, что индексация не будет применяться для людей, которые добровольно оплачивают обязательные страховые взносы. В их случае пересчет пенсий будет производиться каждый август на основе взносов, начисленных в Пенсионный фонд России за предыдущий год.