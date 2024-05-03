Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Неожиданная новость ждет российских пенсионеров

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, столкнулись с новым выбором в управлении своими пенсионными начислениями.

Теперь им доступен вариант регистрации в качестве самозанятых, что дает право на ежегодную индексацию пенсии, недоступную работающим пенсионерам в обычном режиме.

Согласно текущим правилам, работающие пенсионеры не получают автоматической индексации пенсий, которая применяется к не работающим пенсионерам. Однако, статус самозанятого позволяет пенсионерам выходить из числа официально трудоустроенных, обеспечивая им доступ к индексации.

С другой стороны, самозанятые не вносят обязательные пенсионные взносы, что исключает возможность увеличения пенсии за счет накопленных пенсионных баллов. Но если самозанятый пенсионер решит платить пенсионные взносы, то индексация будет отменена, открывая путь для перерасчета пенсии.

Перерасчет пенсионных выплат проводится ежегодно в августе и зависит от заработанных пенсионных баллов за прошлый год, накопленных через страховые взносы. Максимальное повышение пенсии может достигать трех баллов, что равно приблизительно четырем сотням рублей.

Отмечается, что самозанятые пенсионеры имеют свободу выбора между получением ежегодной индексации и возможностью перерасчета пенсии. Выбор зависит от их планов относительно взносов: не платить и получать индексацию или начать вносить взносы для возможного увеличения пенсии через перерасчет.