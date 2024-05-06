Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Неожиданная новость ждет пожилых россиян

Работающие пенсионеры в России столкнулись с новыми возможностями для увеличения своих пенсионных выплат.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Работающие пенсионеры в России столкнулись с новыми возможностями для увеличения своих пенсионных выплат.

Одно из ключевых нововведений — это выбор между индексацией пенсии и её перерасчетом, особенно для тех, кто выбирает статус самозанятого.

Самозанятые пенсионеры, которые ранее не могли претендовать на ежегодную индексацию пенсии, теперь получили эту возможность. Это изменение открывает для них доступ к ежегодному увеличению пенсии в соответствии с инфляцией, что может значительно улучшить их финансовое положение.

Тем, кто продолжает работать и вносить страховые взносы, предоставляется возможность пересмотра пенсии каждый август. Это учитывает накопленные пенсионные баллы за год, что может увеличить ежемесячные выплаты на сумму до трех баллов, что эквивалентно примерно 400 рублям.

Самозанятые граждане, которые не уплачивают обязательные пенсионные взносы, не могут претендовать на автоматический пересчет пенсии. Однако, если они начнут вносить взносы, индексация пенсии будет приостановлена, но откроется возможность для перерасчета ее размера в зависимости от внесенных сумм.

Пенсионный специалист Сергей Власов подчеркивает, что эти новые опции позволяют самозанятым пенсионерам самостоятельно выбирать между индексацией и пересмотром размера пенсии, что делает финансовое планирование гибче и адаптированнее к личным обстоятельствам.

Эти изменения подчеркивают стремление улучшить условия жизни пенсионеров, которые продолжают работать или выбирают самозанятость как форму занятости. Применение этих новых правил не только способствует улучшению финансового состояния пенсионеров, но и мотивирует их к активному участию в экономике.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

вонючка насекомое

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

dermaheal мезотерапия в Москве

Новости Татарстана

21 час назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра
Новости Татарстана
3 дня назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Казани

49 минут назад

В Казани из-за репетиции 9 мая вновь ограничат движение

Новости Казани

54 минуты назад

Пьетрини покидает «Динамо-Ак Барс»

Новости Казани

час назад

В Казани запустили подачу тепла в 264 социальных объекта и 3 жилых дома

Новости Татарстана

час назад

Следователи обыскали Минэкологию Татарстана
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

21 час назад

В Казани стартуют занятия для начинающих собаководов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна

Новости Казани

23 часа назад

На Баумана уже появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
3 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин