Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Неожиданная новость ждет пожилых россиян

Работающие пенсионеры в России столкнулись с новыми возможностями для увеличения своих пенсионных выплат.

Одно из ключевых нововведений — это выбор между индексацией пенсии и её перерасчетом, особенно для тех, кто выбирает статус самозанятого.

Самозанятые пенсионеры, которые ранее не могли претендовать на ежегодную индексацию пенсии, теперь получили эту возможность. Это изменение открывает для них доступ к ежегодному увеличению пенсии в соответствии с инфляцией, что может значительно улучшить их финансовое положение.

Тем, кто продолжает работать и вносить страховые взносы, предоставляется возможность пересмотра пенсии каждый август. Это учитывает накопленные пенсионные баллы за год, что может увеличить ежемесячные выплаты на сумму до трех баллов, что эквивалентно примерно 400 рублям.

Самозанятые граждане, которые не уплачивают обязательные пенсионные взносы, не могут претендовать на автоматический пересчет пенсии. Однако, если они начнут вносить взносы, индексация пенсии будет приостановлена, но откроется возможность для перерасчета ее размера в зависимости от внесенных сумм.

Пенсионный специалист Сергей Власов подчеркивает, что эти новые опции позволяют самозанятым пенсионерам самостоятельно выбирать между индексацией и пересмотром размера пенсии, что делает финансовое планирование гибче и адаптированнее к личным обстоятельствам.

Эти изменения подчеркивают стремление улучшить условия жизни пенсионеров, которые продолжают работать или выбирают самозанятость как форму занятости. Применение этих новых правил не только способствует улучшению финансового состояния пенсионеров, но и мотивирует их к активному участию в экономике.