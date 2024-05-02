Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Неожиданная новость ждет пенсионеров

Работающим пенсионерам предоставлена новая возможность для повышения своих пенсионных выплат. Теперь они могут выбирать между получением ежегодной индексации пенсионных выплат, став самозанятыми, или продолжением уплаты взносов для перерасчета своей пенсии.

Ранее, работающим пенсионерам не полагалась ежегодное повышение пенсии, которая автоматически начисляется тем, кто не имеет трудовой деятельности. Тем не менее статус самозанятого изменяет их положение в системе Социального фонда России, позволяя им претендовать на индексацию.

При этом, самозанятые пенсионеры избегают обязательных пенсионных взносов, что исключает возможность повышения пенсии через перерасчет. Но если пенсионер, принявший статус самозанятого, решает начать вносить пенсионные взносы, он теряет право на индексацию, однако получает возможность для перерасчета своей пенсии.

Такой перерасчет проводится ежегодно в августе и зависит от количества накопленных пенсионных баллов в предыдущем году, которые зачисляются за уплату страховых взносов. Максимальное увеличение пенсии может составить до трех баллов, что приравнивается к приблизительно 400 рублям.

Эксперты, подчеркивают, что теперь самозанятые пенсионеры имеют свободу выбора между ежегодной индексацией и возможностью перерасчета пенсии. Этот выбор зависит от их личных предпочтений: желания платить взносы и стремления к увеличению пенсионных выплат через перерасчет.