Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Неожиданная новость ждет пенсионеров

Индексацию отменят, а пенсии пересчитают. Неожиданная новость ждет пенсионеров

build-experts.ru

Подписаться в Telegram

Работающим пенсионерам предоставлена новая возможность для повышения своих пенсионных выплат. Теперь они могут выбирать между получением ежегодной индексации пенсионных выплат, став самозанятыми, или продолжением уплаты взносов для перерасчета своей пенсии.

Ранее, работающим пенсионерам не полагалась ежегодное повышение пенсии, которая автоматически начисляется тем, кто не имеет трудовой деятельности. Тем не менее статус самозанятого изменяет их положение в системе Социального фонда России, позволяя им претендовать на индексацию.

При этом, самозанятые пенсионеры избегают обязательных пенсионных взносов, что исключает возможность повышения пенсии через перерасчет. Но если пенсионер, принявший статус самозанятого, решает начать вносить пенсионные взносы, он теряет право на индексацию, однако получает возможность для перерасчета своей пенсии.

Такой перерасчет проводится ежегодно в августе и зависит от количества накопленных пенсионных баллов в предыдущем году, которые зачисляются за уплату страховых взносов. Максимальное увеличение пенсии может составить до трех баллов, что приравнивается к приблизительно 400 рублям.

Эксперты, подчеркивают, что теперь самозанятые пенсионеры имеют свободу выбора между ежегодной индексацией и возможностью перерасчета пенсии. Этот выбор зависит от их личных предпочтений: желания платить взносы и стремления к увеличению пенсионных выплат через перерасчет.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Интересное в Казани

7 часов назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам

какое средство заливают в генератор холодного тумана

Новости Казани

день назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Интересное в Казани

3 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

ремонт пультов ду в Санкт-Петербурге

Новости Казани

9 часов назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

день назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Новости Татарстана

день назад

55-летняя певица Чижевская подала на развод с приемным сыном

Новости Татарстана

9 часов назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Новости Казани

день назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина
Новости Татарстана
день назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Казани

час назад

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

час назад

Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава Тукаевского района Фаил Камаев остался под стражей
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
день назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Новости Татарстана

4 часа назад

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе

Новости Татарстана

4 часа назад

Триумф и вдохновение: Торжественное завершение конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начнут строить 2-ую очередь технопарка «Иннопарк» в 2026 году
Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение
Интересное в Казани
6 дней назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение