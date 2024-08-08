Индексацию могут отменить, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

Пенсионная система в России вновь претерпевает изменения, на этот раз затрагивающие самозанятых пенсионеров. Привычная индексация уходит в прошлое, а ее место занимает новая система перерасчета выплат. Об этом сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в интервью изданию "Primpress".

Самозанятость на пенсии: за и против:

Все больше россиян старшего поколения делают выбор в пользу самозанятости, предпочитая продолжать трудовую деятельность в пенсионном возрасте. Кто-то сдает в аренду недвижимость, кто-то предоставляет частные услуги или занимается репетиторством. Для них предусмотрен ряд преимуществ, но новые правила вносят свои коррективы.

Главное изменение – отмена индексации: Если раньше самозанятые пенсионеры, как и все остальные, могли рассчитывать на ежегодную индексацию пенсии, то теперь ее отменяют для тех, кто самостоятельно уплачивает страховые взносы.

Что вместо индексации? Вводится система ежегодного перерасчета пенсий с учетом суммы уплаченных за год страховых взносов. Перерасчет будет производиться в августе.

Кому это выгодно?

Работающие пенсионеры в плюсе: Для них сохраняется привычная система индексации, которая будет восстановлена с начала 2025 года.

Самозанятые в зоне риска: Отсутствие фиксированной индексации создает неопределенность. Теперь рост пенсии напрямую зависит от уровня дохода самозанятого. Это может быть невыгодно для тех, кто имеет нестабильный заработок.

Новые правила требуют от пенсионеров внимательного анализа ситуации и выбора оптимальной стратегии. Важно взвесить все "за" и "против", прежде чем принимать решение о том, продолжать ли трудовую деятельность в качестве самозанятого.