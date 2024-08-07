Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Индексацию хотят отменить, а пенсии пересчитать. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

Старшему поколению, привыкшему к стабильности, ...

Подписаться в Telegram

Старшему поколению, привыкшему к стабильности, снова приходится адаптироваться к переменам. С августа 2024 года пенсионная система претерпевает изменения, затрагивающие все более популярную категорию – самозанятых пенсионеров. Об этом сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в интервью изданию "Primpress".

Индексация уходит в прошлое: Пенсионеры, оформившие статус самозанятых и добровольно уплачивающие страховые взносы, больше не смогут рассчитывать на привычную индексацию пенсий.

Перерасчет вместо индексации:Вместо этого вводится ежегодный перерасчет пенсий в августе. Размер выплат будет корректироваться с учетом суммы страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд за предыдущий год.

Кто выиграет, а кто проиграет?

Плюс для самозанятых:Работающие пенсионеры в статусе самозанятых получают возможность значительно снизить налоговую нагрузку и рассчитывать на регулярное увеличение пенсионных выплат.

Минус для самозанятых: Отсутствие фиксированной индексации вносит элемент неопределенности. Рост пенсии теперь напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взносов, что может быть невыгодно для пенсионеров с нестабильным доходом.

Индексация для работающих: Для пенсионеров, продолжающих работать официально, индексация пенсий будет восстановлена с начала 2025 года.

Новые правила – это всегда вызов. Пенсионерам важно внимательно изучить все нюансы и выбрать наиболее выгодную стратегию формирования пенсионных накоплений.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Интересное в Казани

день назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

специалист по плесени в доме на стенах

Новости Казани

день назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

коррекция вросшего ногтя екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Казани

день назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Казани

12 часов назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

Новости Татарстана

день назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

Новости Казани

день назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно
Новости Татарстана
14 часов назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Татарстана

7 часов назад

Потолок зарплаты на стройках РТ достиг 200 тысяч рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Новым замом Минюста РТ стал 43-летний Марат Низамиев

Новости Казани

8 часов назад

В селе Янга-Сала был зафиксирован смерч

Новости Казани

8 часов назад

Во время крушения поезда 3 студента КГЭУ помогали людям
Казань в топе-10 популярных турнаправлений на с...
Новости Казани
11 часов назад

Казань в топе-10 популярных турнаправлений на сентябрь

Новости Казани

9 часов назад

В Казани на площади 40 кв м горит частный дом на Луначарского

Новости Казани

9 часов назад

В Казани предлагают повысить штраф за безбилетный проезд до 2 500 рублей

Новости Татарстана

14 часов назад

На ремонт моста через Ошняк в РТ направят 318,8 млн рублей
Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и мин...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
2 дня назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник