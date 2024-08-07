Индексацию хотят отменить, а пенсии пересчитать. Пенсионеров ждет большой сюрприз c 1 августа

Старшему поколению, привыкшему к стабильности, снова приходится адаптироваться к переменам. С августа 2024 года пенсионная система претерпевает изменения, затрагивающие все более популярную категорию – самозанятых пенсионеров. Об этом сообщил эксперт по пенсиям Сергей Власов в интервью изданию "Primpress".

Индексация уходит в прошлое: Пенсионеры, оформившие статус самозанятых и добровольно уплачивающие страховые взносы, больше не смогут рассчитывать на привычную индексацию пенсий.

Перерасчет вместо индексации:Вместо этого вводится ежегодный перерасчет пенсий в августе. Размер выплат будет корректироваться с учетом суммы страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд за предыдущий год.

Кто выиграет, а кто проиграет?

Плюс для самозанятых:Работающие пенсионеры в статусе самозанятых получают возможность значительно снизить налоговую нагрузку и рассчитывать на регулярное увеличение пенсионных выплат.

Минус для самозанятых: Отсутствие фиксированной индексации вносит элемент неопределенности. Рост пенсии теперь напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взносов, что может быть невыгодно для пенсионеров с нестабильным доходом.

Индексация для работающих: Для пенсионеров, продолжающих работать официально, индексация пенсий будет восстановлена с начала 2025 года.

Новые правила – это всегда вызов. Пенсионерам важно внимательно изучить все нюансы и выбрать наиболее выгодную стратегию формирования пенсионных накоплений.