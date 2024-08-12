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Индексации не будет, а пенсии пересчитают. Пенсионеров ждет большой сюрприз в августе

Пенсионная система в России претерпевает измене...

modasadovod.ru

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Пенсионная система в России претерпевает изменения, которые коснутся индексации пенсионных выплат.

Согласно заявлению пенсионного аналитика Сергея Власова в интервью для PRIMPRESS, привычные доплаты к пенсиям для пожилых граждан будут отменены, однако предусмотрен пересмотр размеров пенсий. Эти обновления вступят в силу уже в этом августе.

Власов указал на то, что особенно эти изменения затронут тех пенсионеров, которые переходят в категорию самозанятых — статус, набирающий популярность среди старшего поколения. Это могут быть пенсионеры, занимающиеся сдачей в аренду жилья или предоставлением частных уроков.

Приобретение статуса самозанятого позволяет пожилым людям значительно сократить свои налоговые отчисления. Власов подчеркнул, что в будущем для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, планируется восстановление индексации пенсий. Однако для самозанятых пенсионеров возможность получения дополнительных выплат появится уже в скором времени.

Важно отметить, что указанные обновления применимы только для тех пенсионеров, которые не уплачивают обязательные пенсионные страховые взносы. Если пенсионер решает участвовать в программе добровольных взносов, то ему не будут индексировать пенсию, но проведут пересчет его пенсионных выплат. Такой пересчет производится ежегодно в августе и основывается на суммах, поступивших в Пенсионный фонд России за прошлый год.

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