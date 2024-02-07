Индексация с треском провалилась: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Гражданам Российской Федерации сообщают, что в ближайшие годы изменится система индексации страховых пенсий, пишет progorod59.

Министерство труда и социальной защиты России предложило внести изменения в процесс индексации страховых выплат для пенсионеров, инвалидов, а также для тех, кто получает пенсию по потере кормильца.

Всем известно, что повышение пенсий происходит в начале каждого года, а именно, размер выплат увеличивается с 1 января. Но, согласно предложенным нововведениям, уже с 2025 года индексация будет проходить два раза за один год, где первый раз - в феврале, а второй – в апреле. Повышаться дважды будут только страховые пенсии, индексация социальных пенсий останется в том же порядке, один раз в год в апреле. Страховые за 2025 год планируется повысить сначала на 4 процента, затем на 3,8 процента, а социальные будут предположительно будут повышены в этом же году на 8 процентов.