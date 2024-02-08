Новости России
· Ульяна Сенько

Индексация с треском провалена: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Индексация с треском провалена: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В Российской Федерации в ближайшее время планируется внести изменения в порядок перераспределения страховых пенсий. Эти корректировки затронут страховые пенсии по возрасту, инвалидности и случаю утери кормильца. До сих пор эти пенсии индексировались по скользящей шкале в январе каждого года, но с 2025 года будут действовать новые правила, сообщает Progorod59.

Согласно плану, пенсии будут пересчитываться дважды в год - 1 февраля и 1 апреля. С 1 февраля 2025 года страховые пенсии возрастут на 4 %, а с 1 апреля 2025 года - на 3,8 %. Затем в 2026 году они увеличатся на 4 % с 1 января и на 2,8 % с 1 апреля.

Что касается социальных пенсий, которые индексируются с 1 апреля, то порядок останется неизменным. Социальная пенсия увеличится на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% в 2025 году и на 8,4% в 2026 году.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Новорожденную девочку в Челнах назвали Россией

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

какую сетку использовать в вытяжке чтобы не лезли насекомые

Новости Татарстана

10 часов назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

где научиться финансовой грамотности в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

14 часов назад

Писатель Гараев сообщил, что ему угрожали переломать ноги из-за «Слова пацана»

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

день назад

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев
Лонгриды
8 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

8 часов назад

Депутата-добровольца Эдуарда Шарафиева наградили орденом Мужества

Интересное в Казани

день назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

Новости Татарстана

9 часов назад

Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани прокуратура проверила МУП «Водоканал»
Лонгриды
14 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

11 часов назад

На Булаке планируют установить еще один пешеходный мост

Новости Татарстана

11 часов назад

Прокуратура начала проверку из-за застрявшей в снегу скорой помощи

Новости Татарстана

12 часов назад

Из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку