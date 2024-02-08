Индексация с треском провалена: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

В Российской Федерации в ближайшее время планируется внести изменения в порядок перераспределения страховых пенсий. Эти корректировки затронут страховые пенсии по возрасту, инвалидности и случаю утери кормильца. До сих пор эти пенсии индексировались по скользящей шкале в январе каждого года, но с 2025 года будут действовать новые правила, сообщает Progorod59.

Согласно плану, пенсии будут пересчитываться дважды в год - 1 февраля и 1 апреля. С 1 февраля 2025 года страховые пенсии возрастут на 4 %, а с 1 апреля 2025 года - на 3,8 %. Затем в 2026 году они увеличатся на 4 % с 1 января и на 2,8 % с 1 апреля.

Что касается социальных пенсий, которые индексируются с 1 апреля, то порядок останется неизменным. Социальная пенсия увеличится на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% в 2025 году и на 8,4% в 2026 году.