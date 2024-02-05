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Индексация с треском провалена: Голикова озвучила неприятное решение для всех россиян

Индексация с треском провалена: Голикова озвучила неприятное решение для всех россиян

dzen.ru

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Гражданам Российской Федерации рассказали, что в ближайшем будущем ожидаются изменения в порядке индексации страховых пенсий, предложенные Министерством труда и социальной защиты. Изменения коснутся пенсий по старости, инвалидности и смерти. Ранее увеличение размеров выплат проводилось в январе каждого года, но с 2025 года предлагается перейти на новые условия индексации.

Согласно предложению, перерасчет страховых пенсий будет производиться два раза в год - 1 февраля и 1 апреля. Согласно плану, с 1 февраля 2025 года страховые пенсии вырастут на 4 %, а с 1 апреля - на 3,8 %. Затем, в 2026 году, произойдет снижение на 4 % с 1 января и на 2,8 % с 1 апреля.

Ранжирование социальных пенсий с 1 апреля не изменится. Социальные пенсии планируется увеличить на 4 % с 1 апреля 2024 года, на 8 % в 2025 году и на 8,4 % в 2026 году. Эти изменения направлены на улучшение материального положения пенсионеров и обеспечение более стабильных выплат в будущем, сообщает progorod59.

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