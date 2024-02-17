Индексация провалилась: Татьяна Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Министерство труда и социальной защиты России предложило существенные изменения в порядок индексации страховых и социальных пенсий, с целью обеспечения стабильности и предсказуемости этого процесса для пенсионеров. Основные изменения затрагивают как время проведения индексации, так и размеры пенсий.

Согласно предложениям, с 2025 года индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год - в феврале и апреле. Это позволит учитывать изменения в экономической ситуации более часто и адекватно реагировать на инфляционные процессы. Кроме того, предполагается увеличение размера страховых пенсий на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.

Отдельное внимание уделяется также социальным пенсиям. Планируется их увеличение на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% с 1 апреля 2025 года и на 8,4% с 1 апреля 2026 года. Эти меры направлены на обеспечение более справедливого и достойного уровня жизни для пенсионеров, учитывая рост цен и инфляционные процессы.

Такие шаги позволят улучшить финансовое положение пенсионеров и обеспечить им более стабильные и предсказуемые доходы в будущем.