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Индексация провалилась с треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Индексация провалилась с треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

ramnews.ru

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило изменить порядок перерасчета пенсий для пожилых граждан и получателей государственных выплат по инвалидности и в случае потери кормильца.

Об этом сообщает информационный портал progorod59.

Согласно предложенному нововведению, с 2025 года индексация пенсий не будет производиться с 1 января, как это было ранее до 2024 года. Вместо этого перерасчет выплат будет произведен дважды: сначала с 1 февраля на 4 процента, затем с 1 апреля на 3,8 процента. Также предусмотрено повышение страховых пенсий на 2026 год: в феврале она увеличится на 4 процента, а в апреле на 2,8 процента.

Что касается социальных пенсий, то их порядок перерасчета останется без изменений, и индексация будет проводиться как обычно с 1 апреля. Известно, что в 2024 году она увеличится на 4 процента.

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