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Индексация провалена: Татьяна Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Индексация провалена: Татьяна Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

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Министерство труда и социальной защиты России предложило изменить порядок индексации страховых и социальных пенсий.

Основные изменения касаются времени проведения индексации и размера пенсий. С 2025 года индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год - в феврале и апреле. Размер страховых пенсий увеличится на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля. Также предусмотрено увеличение социальных пенсий на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% с 1 апреля 2025 года и на 8,4% с 1 апреля 2026 года.

Целью этих изменений является обеспечение стабильности и предсказуемости процесса индексации пенсий для пенсионеров.

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