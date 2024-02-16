Индексация провалена: Татьяна Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Министерство труда и социальной защиты России предложило изменить порядок индексации страховых и социальных пенсий.

Основные изменения касаются времени проведения индексации и размера пенсий. С 2025 года индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год - в феврале и апреле. Размер страховых пенсий увеличится на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля. Также предусмотрено увеличение социальных пенсий на 4% с 1 апреля 2024 года, на 8% с 1 апреля 2025 года и на 8,4% с 1 апреля 2026 года.

Целью этих изменений является обеспечение стабильности и предсказуемости процесса индексации пенсий для пенсионеров.