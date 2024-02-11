Новости России
· Алина Алмакаева

Индексация провалена с треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Индексация провалена с треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Подписаться в Telegram

В ближайшем будущем планируются значительные изменения в системе индексации страховых и социальных пенсий в Российской Федерации. Предложенное Министерством труда и социальной защиты РФ обновление затрагивает не только старостные пенсии, но также пенсии по инвалидности и случаю утраты кормильца. Ранее индексация этих выплат осуществлялась ежегодно в январе, однако с 2025 года будут действовать новые правила.

Согласно новому предложению, перерасчет пенсий будет проводиться дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. С начала февраля 2025 года размер страховых пенсий увеличится на 4 процента, а с 1 апреля – еще на 3,8%. В следующем 2026 году планируется индексация на 4% с 1 января и на 2,8% с 1 апреля.

Социальные пенсии, индексация которых происходит с 1 апреля, будут оставаться без изменений в порядке индексации. Согласно планам, начиная с 1 апреля 2024 года размер социальных пенсий увеличится на 4 процента, в 2025 году – на 8%, а в 2026 году – на 8,4%.

Эти шаги направлены на улучшение условий жизни пенсионеров и получателей социальных выплат, обеспечивая им более справедливую индексацию доходов с учетом текущей экономической ситуации в стране. Новый порядок индексации пенсий позволит стабильнее регулировать выплаты и обеспечить более предсказуемое увеличение размеров пенсионных накоплений на будущее.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Казанских студентов не пустили на встречу с Екатериной Мизулиной

Лонгриды

8 часов назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

служба уничтожения тараканов москва морить тараканов цены

Новости Татарстана

день назад

Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

подготовка к егэ по китайскому языку в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

Новости Татарстана

день назад

Мизулина изменила место встречи со школьниками в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

день назад

Сбежавший менеджер казанского Газпромбанка был арестован заочно
Лонгриды
5 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

4 часа назад

2 000 волонтеров примут участие в «Играх Будущего» в Казани

Новости Казани

11 часов назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной

Новости Татарстана

12 часов назад

Зарплаты в РТ выросли на 13,3 процента

Новости Татарстана

12 часов назад

Из Казани запустят новые авиарейсы в Ханты-Мансийск
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
11 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Казани

13 часов назад

Метшин заявил, что дорожным рабочим предстоит еще много работы

Новости Казани

13 часов назад

Минниханов наградил лучшего молодого преподавателя РТ

Новости Татарстана

день назад

Мошенники начали подделывать билеты на Игры Будущего в Казани
О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

О вашей улыбке - с улыбкой: рассказываем об уникальных возможностях современной имплантации в Казани