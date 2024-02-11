Индексация провалена с треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

В ближайшем будущем планируются значительные изменения в системе индексации страховых и социальных пенсий в Российской Федерации. Предложенное Министерством труда и социальной защиты РФ обновление затрагивает не только старостные пенсии, но также пенсии по инвалидности и случаю утраты кормильца. Ранее индексация этих выплат осуществлялась ежегодно в январе, однако с 2025 года будут действовать новые правила.

Согласно новому предложению, перерасчет пенсий будет проводиться дважды в год – 1 февраля и 1 апреля. С начала февраля 2025 года размер страховых пенсий увеличится на 4 процента, а с 1 апреля – еще на 3,8%. В следующем 2026 году планируется индексация на 4% с 1 января и на 2,8% с 1 апреля.

Социальные пенсии, индексация которых происходит с 1 апреля, будут оставаться без изменений в порядке индексации. Согласно планам, начиная с 1 апреля 2024 года размер социальных пенсий увеличится на 4 процента, в 2025 году – на 8%, а в 2026 году – на 8,4%.

Эти шаги направлены на улучшение условий жизни пенсионеров и получателей социальных выплат, обеспечивая им более справедливую индексацию доходов с учетом текущей экономической ситуации в стране. Новый порядок индексации пенсий позволит стабильнее регулировать выплаты и обеспечить более предсказуемое увеличение размеров пенсионных накоплений на будущее.