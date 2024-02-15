Индексация провалена: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Внесение предложенных Министерством труда и социальной защиты изменений в законодательство Российской Федерации направлено на модификацию процедуры индексации страховых и социальных пенсий.

Основные аспекты этих нововведений включают в себя:

Изменение временных рамок проведения индексации: С 2025 года индексация страховых пенсий будет осуществляться дважды в год - 1 февраля и 1 апреля, в отличие от ежегодной индексации только в январе. Индексация социальных пенсий сохранится и будет производиться с 1 апреля, как прежде.

Регулирование размера индексации: Согласно новому предложению, с 1 февраля 2025 года размер страховых пенсий увеличится на 4 процента, а с 1 апреля - еще на 3,8%. Последующие годы также будут характеризоваться индексациями в феврале и апреле с повышением размеров пенсий.

Индексация социальных пенсий: Также предусмотрено увеличение размеров социальных пенсий в соответствии с новыми правилами. Начиная с 1 апреля 2024 года, их размер увеличится на 4 процента, в 2025 году - на 8%, а в 2026 году - на 8,4%.

Цель внесения данных изменений заключается в обеспечении стабильности и предсказуемости процесса индексации пенсий, что позволит пенсионерам более точно планировать свои финансовые расходы.