Новости России
· Ульяна Сенько

Индексация провалена: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Индексация провалена: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

u-f.ru

Подписаться в Telegram

Внесение предложенных Министерством труда и социальной защиты изменений в законодательство Российской Федерации направлено на модификацию процедуры индексации страховых и социальных пенсий.

Основные аспекты этих нововведений включают в себя:

Изменение временных рамок проведения индексации: С 2025 года индексация страховых пенсий будет осуществляться дважды в год - 1 февраля и 1 апреля, в отличие от ежегодной индексации только в январе. Индексация социальных пенсий сохранится и будет производиться с 1 апреля, как прежде.

Регулирование размера индексации: Согласно новому предложению, с 1 февраля 2025 года размер страховых пенсий увеличится на 4 процента, а с 1 апреля - еще на 3,8%. Последующие годы также будут характеризоваться индексациями в феврале и апреле с повышением размеров пенсий.

Индексация социальных пенсий: Также предусмотрено увеличение размеров социальных пенсий в соответствии с новыми правилами. Начиная с 1 апреля 2024 года, их размер увеличится на 4 процента, в 2025 году - на 8%, а в 2026 году - на 8,4%.

Цель внесения данных изменений заключается в обеспечении стабильности и предсказуемости процесса индексации пенсий, что позволит пенсионерам более точно планировать свои финансовые расходы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

чем уничтожить грибок на стенах

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

найти фрилансера в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой