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Индексация прошла с провальным треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

Индексация прошла с провальным треском: Голикова озвучила неприятную новость для всех россиян

dzen.ru

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Министерство труда и соцзащиты РФ выразило инициативу, внести изменения в порядок перерасчета пенсий для пожилых граждан, а также тех россиян, которые имеют право на государственные ежемесячные выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца, сообщает progorod59.

Согласно предполагаемому нововведению, начиная с 2025 года индексация пенсий не будет проводиться с 1 января, как это происходило до 2024 года. Перерасчет выплат сделают двухразовым: сначала с 1 февраля на 4 процента, затем 1 с апреля на 3,8 процента. Также в плане сказано и об повешении страховых пенсий на 2026 год: в феврале она увеличится на 4 процента, а в апреле на 2,8 процента.

Что касается социальных пенсий, то их порядок перерасчета останется прежним, и индексация будет проводиться как положено с 1 апреля. Известно, что в 2024 году она увеличится на 4 процента.

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