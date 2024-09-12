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Индексация будет рекордной: стали известны даты нового повышения пенсионных выплат

С начала следующего месяца россияне, получающие...

ivanovonews.ru

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С начала следующего месяца россияне, получающие пенсию, столкнутся с рекордным увеличением своих ежемесячных выплат. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов указывает, что особенно значимы изменения для военных пенсионеров и работников правоохранительных органов.

Значительное повышение пенсий для военных и силовиков

С октября предстоит увеличение пенсионных выплат для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других специальных профессий. Начальная индексация в 4,5% была пересмотрена, и теперь ожидается повышение на 5,1%. Кроме того, изменится и коэффициент, применяемый при расчёте пенсий, что обеспечит общее увеличение выплат на порядка 10%.

Индексация для всех категорий пенсионеров

Планируется, что изменения коснутся всех категорий пенсионеров. В следующем году намечены две индексации пенсий: первая на 4% в феврале и вторая на 3,8% в апреле. В свете возможного усиления инфляции, реальное увеличение пенсий может оказаться ещё более значительным, с потенциальным ростом страховых пенсий на 9-10%, как предполагает Власов.

Поддержка пожилых в новых экономических реалиях

Меры по увеличению пенсионных выплат направлены на поддержание достойного уровня жизни пожилых людей в условиях текущих экономических изменений. Предполагается, что эти инициативы положительно скажутся на финансовом благосостоянии пенсионеров, улучшая их финансовое положение и качество жизни.

Перспективы улучшения материального положения пенсионеров

С учетом предстоящего повышения пенсионных выплат, многие пенсионеры могут ожидать улучшения своего финансового положения. Эти меры помогут им справляться с растущими расходами и обеспечат более уверенное чувство стабильности в меняющемся экономическом ландшафте.

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