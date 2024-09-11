Индексация будет рекордной: стали известны даты нового повышения пенсий в Российской Федерации

С начала следующего месяца пенсионеры в России столкнутся с значительными увеличениями своих пенсионных выплат, достигающими рекордных уровней за последние годы, как отмечает эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов.

Внимание особенно акцентируется на военных пенсионерах. С октября планируется увеличение выплат бывшим военнослужащим, работникам силовых структур и других специализированных отраслей.

Первоначально предполагалось увеличение на 4,5%, но в итоге решено поднять этот показатель до 5,1%. Также повышен будет коэффициент, влияющий на расчет пенсий, что приведет к общему увеличению выплат на почти 10%.

Остальные категории граждан, получающих пенсию, также ожидает повышение выплат. В следующем году запланирована двойная индексация: первое повышение на 4% в феврале и второе на 3,8% в апреле. Однако, учитывая возможный рост инфляции, реальные увеличения могут быть еще больше. Власов предполагает, что страховые пенсии могут увеличиться на 9-10% в следующем году.

Эти меры отражают стремление правительства поддержать достойный уровень жизни старшего поколения в новых экономических условиях. Ожидается, что такие изменения положительно скажутся на финансовом благосостоянии пенсионеров, улучшая их общее финансовое положение и качество жизни.