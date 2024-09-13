Индексация будет рекордной: стали известны даты нового повышения пенсий в России

Российские пенсионеры готовятся к значительным изменениям в размере ежемесячных выплат. Как сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, уже в ближайшие месяцы государство планирует провести масштабные индексации пенсий. Для некоторых категорий граждан эти повышения станут рекордными за последние годы.

Пенсии военных вырастут с октября

Уже с октября начнется повышение пенсий для определенных категорий пенсионеров, в частности, для бывших военных и сотрудников силовых ведомств. Это пенсии за выслугу лет, которые получают ветераны вооруженных сил, сотрудники полиции, прокуратуры, таможни и других силовых структур.

Изначально планировалось, что увеличение составит всего 4,5%, но власти приняли решение о дополнительной корректировке. Как отметил эксперт, индексация теперь составит 5,1%. Однако это не единственное приятное изменение для военных пенсионеров.

Повысят понижающий коэффициент

Важной новостью стало также увеличение понижающего коэффициента, который влияет на расчет пенсий для бывших силовиков. Это означает, что в совокупности с ростом пенсий на 5,1% выплаты для этой категории граждан могут вырасти почти на 10%, что станет одним из самых крупных увеличений за последние годы.

Двойная индексация в 2024 году

Но на этом хорошие новости для пенсионеров не заканчиваются. По словам Власова, в начале 2024 года государство планирует провести двойную индексацию страховых пенсий. В отличие от предыдущих лет, когда увеличение пенсий происходило один раз в январе, теперь повышение пройдет в два этапа — в феврале и апреле.

В рамках этого плана в феврале пенсии вырастут на 4%, а в апреле добавят еще 3,8%. Однако Власов отмечает, что инфляция в текущем году может превысить прогнозы Центробанка, и поэтому индексация в следующем году может оказаться еще выше — до 9-10%.

Что это значит для пенсионеров?

Для большинства россиян, получающих пенсию, такие изменения станут приятным финансовым подспорьем. В условиях роста цен и инфляции дополнительные индексации позволят частично компенсировать потерю покупательной способности. Особенно важным это станет для тех, кто зависит от пенсий как основного источника дохода.

Кроме того, двойная индексация в 2024 году — это новшество, которое призвано более гибко реагировать на экономические изменения и обеспечивать пенсионеров дополнительной поддержкой в течение года.

Повышение пенсий в России, запланированное на октябрь 2023 и начало 2024 года, станет значительным шагом в поддержке пенсионеров, особенно для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Это решение свидетельствует о готовности властей адаптировать выплаты к текущим экономическим условиям и инфляции. Для пенсионеров это возможность получить дополнительные средства и улучшить свое финансовое положение в сложившейся экономической ситуации.

В ближайшие месяцы стоит ожидать дальнейших новостей о деталях индексаций и точных суммах, которые пенсионеры смогут увидеть на своих счетах.