Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Индексация будет рекордной: названы даты нового повышения пенсий в России

Пенсионные выплаты в Российской Федерации ожида...

ampravda.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионные выплаты в Российской Федерации ожидают значительные изменения, среди которых увеличение размера пенсий, что станет рекордным за последние годы. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Подробности о новых индексациях

Согласно информации от Власова, уже в октябре текущего года планируется повышение выплат по военным пенсиям. Это касается пенсионных выплат за выслугу лет бывших военнослужащих, сотрудников силовых структур и других специализированных категорий. Изначально предполагалась индексация на уровне 4,5%, однако позже было принято решение увеличить этот показатель до 5,1%. Дополнительно, понижающий коэффициент, используемый при расчете пенсий, также будет повышен, что позволит увеличить военные пенсии почти на 10%.

Двойная индексация в 2025 году

Власов также отметил, что в начале следующего года всех российских пенсионеров ожидает двойная индексация пенсий. Вместо традиционного увеличения в январе, индексации запланированы на февраль и апрель. В феврале пенсии увеличат на 4%, а в апреле добавят ещё 3,8%. Однако, учитывая возможное превышение инфляционных ожиданий, фактическое увеличение может оказаться значительно больше. По прогнозам, страховые пенсии могут повысить на 9-10% в следующем году.

Эти изменения в пенсионной системе направлены на поддержку пенсионеров в условиях экономических изменений и инфляции, обеспечивая более комфортные условия жизни для старшего поколения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

18 часов назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

Важное в РТ

20 часов назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

службы по удалению плесени и грибка в ваннойв квартирах

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстанцам 7 сентября обещают дождь

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

обучение мастермайнд в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Новости Казани

день назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости Казани

18 часов назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

22 часа назад

3 взрослых и ребёнок из Казани пострадали на сафари в Египте
Лонгриды
день назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой ...

Новости Татарстана

15 часов назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

Новости Казани

19 часов назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Новости Татарстана

19 часов назад

В Иннополисе со 2 по 4 октября пройдет 1-ый форум инноваций стран БРИКС
Детский омбудсмен Татарстана призвала создать о...
Новости Татарстана
17 часов назад

Детский омбудсмен Татарстана призвала создать общежития для студенческих семей

Новости Татарстана

20 часов назад

Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч

Новости Казани

21 час назад

Казанцу не дали зарядить телефон в магазине и он украл его у прохожего

Новости Казани

23 часа назад

В Казани мужчина пнул чужое авто и подрался с его владельцем
Все для школы: гайд по самому необходимому для ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году
В Казани стали появляться шумозащитные экраны в...
Новости Казани
19 часов назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город