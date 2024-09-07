Индексация будет рекордной: названы даты нового повышения пенсий в России

Пенсионные выплаты в Российской Федерации ожидают значительные изменения, среди которых увеличение размера пенсий, что станет рекордным за последние годы. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Подробности о новых индексациях

Согласно информации от Власова, уже в октябре текущего года планируется повышение выплат по военным пенсиям. Это касается пенсионных выплат за выслугу лет бывших военнослужащих, сотрудников силовых структур и других специализированных категорий. Изначально предполагалась индексация на уровне 4,5%, однако позже было принято решение увеличить этот показатель до 5,1%. Дополнительно, понижающий коэффициент, используемый при расчете пенсий, также будет повышен, что позволит увеличить военные пенсии почти на 10%.

Двойная индексация в 2025 году

Власов также отметил, что в начале следующего года всех российских пенсионеров ожидает двойная индексация пенсий. Вместо традиционного увеличения в январе, индексации запланированы на февраль и апрель. В феврале пенсии увеличат на 4%, а в апреле добавят ещё 3,8%. Однако, учитывая возможное превышение инфляционных ожиданий, фактическое увеличение может оказаться значительно больше. По прогнозам, страховые пенсии могут повысить на 9-10% в следующем году.

Эти изменения в пенсионной системе направлены на поддержку пенсионеров в условиях экономических изменений и инфляции, обеспечивая более комфортные условия жизни для старшего поколения.