Индексация будет рекордной: названы даты нового повышения пенсий в РФ

В ближайшем будущем пожилые граждане в России могут ожидать значительного увеличения своих ежемесячных выплат.

Как отмечает пенсионный аналитик Сергей Власов, это повышение станет самым значительным за последние несколько лет, сообщает «Примпресс».

Индексация пенсий для военных пенсионеров:

С октября этого года власти планируют увеличить пенсии для военных пенсионеров, включая тех, кто отслужил в армии, работал в силовых структурах или других специальных ведомствах. Индексация, которая первоначально планировалась на уровне 4,5 процента, будет увеличена до 5,1 процента. Это изменение позволит повысить пенсионные выплаты на почти 10 процентов.

Двойная индексация в 2025 году:

Власов также сообщил о планах на 2025 год, когда пенсионеров ждет двойная индексация в феврале и апреле. Изначально планируется увеличение на 4 процента, с дополнительным повышением на 3,8 процента в апреле. Однако, в свете возможной высокой инфляции, фактическое увеличение может составить от 9 до 10 процентов.

Поддержка пенсионеров:

Эти инициативы отражают стремление российского правительства улучшить финансовое состояние пенсионеров, обеспечивая им стабильный и комфортный доход.