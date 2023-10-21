«Иначе можете не успеть»: Россиян призвали массово покинуть свои дома уже сегодня

Россиян призывали выйти из дома 21 октября, в субботу. Сделать это нужно, чтобы не пропустить необычное космическое зрелище - поток Ориониды.

Метеорный поток обещает быть интересным - до 20 звезд будут падать в ча. Самый интенсивный поток Ориониды наблюдали в 2009 году - тогда падали до 75 метеоров в час.

Наиболее интересным зрелище обещает с полуночи и до рассвета. Если в вашем регионе не будет облачно и дождливо, насладиться можно будеть по полной программе.

