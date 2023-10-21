Новости России
· Служба новостей

«Иначе можете не успеть»: Россиян призвали массово покинуть свои дома уже сегодня

«Иначе можете не успеть»: Россиян призвали массово покинуть свои дома уже сегодня

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Россиян призывали выйти из дома 21 октября, в субботу. Сделать это нужно, чтобы не пропустить необычное космическое зрелище - поток Ориониды.

Метеорный поток обещает быть интересным - до 20 звезд будут падать в ча. Самый интенсивный поток Ориониды наблюдали в 2009 году - тогда падали до 75 метеоров в час.

Наиболее интересным зрелище обещает с полуночи и до рассвета. Если в вашем регионе не будет облачно и дождливо, насладиться можно будеть по полной программе.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Интересное в Казани

день назад

Осенняя пора: где в Казани провести время с друзьями и согреться традиционным чаем

москва дезинфекция обработка от тараканов в москве

Лонгриды

12 часов назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Манго в кулинарии: необычные рецепты от бренд-шефа "ВкусВилл"

разработка презентаций на заказ в Москве

Новости Казани

12 часов назад

3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и разбился

Новости Казани

день назад

В Казани стоимость квадратного метра жилья поднялась на 12%

Новости Татарстана

день назад

В ноябре жителей Татарстана ждет дополнительный выходной, на который изначально не рассчитывали

Новости Казани

день назад

В Казани 19-летний парень насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

Новости Казани

день назад

Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова
Лонгриды
12 часов назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Казанский "Рубин" сыграл вничью с ЦСКА

Интересное в Казани

день назад

Осенняя пора: где в Казани провести время с друзьями и согреться традиционным чаем

Новости Казани

5 часов назад

В Казани за сутки случилось 221 ДТП

Новости Казани

6 часов назад

В Казани в парке "Черное озеро" началась подготовка к зимнему сезону
В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым
Новости Казани
8 часов назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Новости Казани

7 часов назад

В Казани из-за матча "Рубина" с ЦСКА ограничили продажу спиртного и выкатили на улицы автозаки

Новости Казани

12 часов назад

3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и разбился

Лонгриды

день назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани
Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани