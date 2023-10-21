«Иначе можете не успеть»: Россиян призвали массово покинуть свои дома уже сегодня
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Россиян призывали выйти из дома 21 октября, в субботу. Сделать это нужно, чтобы не пропустить необычное космическое зрелище - поток Ориониды.
Метеорный поток обещает быть интересным - до 20 звезд будут падать в ча. Самый интенсивный поток Ориониды наблюдали в 2009 году - тогда падали до 75 метеоров в час.
Наиболее интересным зрелище обещает с полуночи и до рассвета. Если в вашем регионе не будет облачно и дождливо, насладиться можно будеть по полной программе.