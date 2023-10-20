«Иначе можете не успеть»: Россиян призвали массово покинуть свои дома 21 октября

Россиянам сообщили, что в субботу 21 октября им необходимо выйти из своих домов. В противном случае граждане РФ не смогут увидеть необыкновенное астрономическое явление. Называется же оно метеорный поток Ориониды. Об этом рассказал новостной информационный портал pg13.ru.

По словам ученых, это будет звездопад, который удивит своей невероятной красотой.

Самый удивительный звездопад, который видели граждане России, был в 2009 году, тогда его скорость составляла от 50 до 75 метеоров в час, в этом же году скорость будет меньше - примерно 20 метеоров в час, но это никак не испортит потрясающие виды астрономического явления.

Важно отметить, поток Ориониды будет ярче всего в ночь с субботы на воскресенье 21 октября, именно в это время ученые приглашают россиян посмотреть на прекрасное зрелище. Главное запастись терпением, так как нужно подождать, пока глаза привыкнут к темноте, потому что сразу в ночном небе они не смогут разглядеть падающие звезды.