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Именно этот признак выдает самый спелый и сладкий арбуз: старейшина из Азербайджана поделился секретом

Чтобы купить сладкий арбуз, учитывайте следующи...

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Чтобы купить сладкий арбуз, учитывайте следующие советы:

Сезон: Выбирайте летний период, когда арбузы достигают своей природной зрелости. Обычно это с июня по сентябрь.

Внешний вид: Ищите арбузы с яркой, однородной окраской, без повреждений и пятен. На поверхности не должно быть трещин и вмятин.

Размер: Считается, что более крупные арбузы могут быть слаще, однако это не всегда правило. Выбирайте тот размер, который вам подходит.

Звук: Постучите по арбузу. Хороший спелый арбуз издает глубокий, глухой звук, тогда как не созревший может звучать более высоко.

Пятно на корке: Посмотрите на пятно, которое оставляет арбуз на земле. Оно должно быть желтым или кремовым, что указывает на то, что фрукт созревал на земле.

Стебель: Если арбуз еще со стеблем, выбирайте те, у которых стебель высох и потемнел. Это может свидетельствовать о зрелости плода.

Проверка на сладость: Если есть возможность, попробуйте арбуз перед покупкой. Многие рынки предлагают срезанные кусочки.

Покупка на рынке: Лучше покупать арбузы на рынках или у проверенных продавцов, где можно получить советы и рекомендации.

Соблюдая эти советы, вы сможете выбрать сладкий и сочный арбуз. Наслаждайтесь!

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