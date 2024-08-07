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Им в армию на 2 года: в Госдуме сделали важное заявление о службе в Минобороны

В России  набирает  обороты  кампания  по  усил...

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В России набирает обороты кампания по усилению контроля за миграционными процессами и ужесточению правил получения гражданства. Депутаты Госдумы выступили с рядом резонансных инициатив.

"Служба за паспорт": воинский учет как условие для гражданства:

Одна из самых обсуждаемых идей – введение обязательной постановки на воинский учет для получающих российское гражданство. Предлагается, чтобы эта процедура стала неотъемлемой частью процесса оформления паспорта РФ. Более того, для новых граждан могут увеличить срок службы в армии до 2 лет и повысить призывной возраст.

"Кодекс мигранта": 10 правил для жизни в России:

Депутаты также предложили разработать своеобразный "Кодекс мигранта", который будет включать в себя 10 обязательных для исполнения правил пребывания иностранцев на территории РФ. Среди них: владение русским языком, обеспечение обучения детей в российских образовательных учреждениях, обязательное официальное трудоустройство, уважение к законам и традициям страны.

Ужесточение миграционного законодательства – тренд 2024?

Предложения по ужесточению условий предоставления гражданства и усилению контроля за мигрантами созвучны с рядом других инициатив, обсуждаемых в Госдуме. В частности, на рассмотрении находится более 20 законопроектов, связанных с ужесточением миграционного законодательства.

Так, недавно был принят закон, устанавливающий новые правила высылки иностранцев, нарушивших российское законодательство. Также активно обсуждаются вопросы обязательной дактилоскопической и геномной регистрации мигрантов.

Поиск баланса:

Ужесточение миграционной политики – глобальный тренд, который наблюдается во многих странах. Россия не является исключением, стремясь найти баланс между интеграцией мигрантов и защитой интересов собственных граждан. Однако важно помнить, что эффективная миграционная политика должна строиться не только на ограничениях, но и на создании прозрачных и комфортных условий для легальной миграции и адаптации иностранцев в российском обществе.

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