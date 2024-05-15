«Им требуется замена»: зампред комитета по обороне Картаполов высказался о демобилизации призванных на СВО

В России обсуждаются изменения в сфере обороны, включая возможную частичную мобилизацию для поддержания боеготовности Вооруженных Сил, о чем высказываются члены Государственной Думы. Об этом пишут в издании RTVI.

Первый заместитель председателя комитета по обороне, Алексей Журавлев, предложил поэтапную ротацию военнослужащих, высказав свою точку зрения. В то же время Виктор Соболев подчеркнул важность разумного подхода к обсуждению данной темы.

Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, выразил критику по поводу обсуждения военных операций членами комитета, считая, что подобные вопросы лучше оставить для решения Генеральному штабу, и подчеркнул необходимость правильного распределения обязанностей с учетом профессиональной компетенции каждого.