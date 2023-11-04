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«Им пора возвращаться домой»: омбудсмен Москалькова предложила вернуть мобилизованных домой

«Им пора возвращаться домой»: омбудсмен Москалькова предложила вернуть мобилизованных домой

NEWS.ru

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Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в России, заявила о необходимости возвращения домой некоторых участников специальной военной операции (СВО), вызванных на военную службу в Российской Федерации по мобилизации. Она подчеркнула, что поступают обращения от участников СВО и их семей, в которых задаются вопросы об отпусках. Хотя с момента мобилизации прошло более года, и известны условия, установленные в приказе Минобороны, Москалькова отметила необходимость дифференцированного подхода, чтобы гарантировать полное выполнение призыва президента РФ, и чтобы участники СВО получали отпуска.


Она также указала на увеличение числа обращений, связанных с ситуациями, которые могут послужить основанием для увольнения с военной службы. Примером названы семейные обстоятельства, которые могут измениться в период участия в СВО, например, рождение четвертого ребенка или серьезное заболевание супруга, особенно в случае, когда военнослужащий является основным кормильцем. Но существующее законодательство не предусматривает оснований для увольнения с военной службы из-за таких новых семейных обстоятельств. В связи с этим Москалькова высказала мнение о необходимости предложения изменений в законодательстве по этому вопросу, которое могло бы быть направлено президенту и органам власти.

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