«Им нужна замена»: запред комитета по обороне высказался о демобилизации призванных на СВО

В России сейчас обсуждаются изменения в оборонной сфере.

Члены Государственной Думы рассматривают возможность частичной мобилизации для поддержания боеготовности Вооруженных Сил.

Первый заместитель председателя комитета по обороне, Алексей Журавлев, высказал свою точку зрения на проведение нового набора, предлагая поэтапную ротацию солдат. В то же время его коллега, Виктор Соболев, призвал к разумному подходу к обсуждению данного вопроса.

Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, критиковал своих коллег за обсуждение военных операций, утверждая, что эти вопросы должны решаться Генеральным штабом. Он подчеркнул важность правильного распределения обязанностей в соответствии с профессиональной компетенцией каждого.