Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Им нужна замена»: запред комитета по обороне высказался о демобилизации призванных на СВО

​​​​​​​Члены Государственной Думы рассматривают возможность частичной мобилизации для поддержания боеготовности Вооруженных Сил.

Подписаться в Telegram

В России сейчас обсуждаются изменения в оборонной сфере.

Члены Государственной Думы рассматривают возможность частичной мобилизации для поддержания боеготовности Вооруженных Сил.

Первый заместитель председателя комитета по обороне, Алексей Журавлев, высказал свою точку зрения на проведение нового набора, предлагая поэтапную ротацию солдат. В то же время его коллега, Виктор Соболев, призвал к разумному подходу к обсуждению данного вопроса.

Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, критиковал своих коллег за обсуждение военных операций, утверждая, что эти вопросы должны решаться Генеральным штабом. Он подчеркнул важность правильного распределения обязанностей в соответствии с профессиональной компетенцией каждого.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

москва обработка от тараканов офис телефон

Новости Татарстана

день назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

день назад

В Казани сбили подростка на самокате

обтяжка мебели в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Казани

день назад

Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Новости Казани

день назад

Женщина выстрелила в голову своему бойфренду в Казани

Новости Казани

день назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм
Новости Казани
5 часов назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Новости Казани

2 часа назад

В столице РТ обновят территорию вдоль Кремля

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни

Новости Татарстана

2 часа назад

Плющев назвал «Ак Барс» сложной командой для Гатиятулина
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
3 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

4 часа назад

РТ не вошел в топ-15 регионов по вводу жилья

Новости Казани

6 часов назад

В Казани новый температурный «антирекорд» мая

Новости Казани

6 часов назад

Загрузка отелей Казани на майские праздники составила 83%
По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха
Интересное в Казани
4 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
3 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом