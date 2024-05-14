«Им нужна замена»: зампред комитета по обороне Картаполов высказался о демобилизации призванных на СВО

Обсуждаются изменения в сфере обороны в России.

Возможна частичная мобилизация для поддержания боеготовности Вооруженных Сил, что рассматривают члены Государственной Думы. Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета по обороне, предложил поэтапную ротацию солдат, высказывая свою точку зрения. Вместе с этим Виктор Соболев призвал к разумному подходу к обсуждению темы.

Однако председатель комитета по обороне, Андрей Картаполов, критиковал коллег за обсуждение военных операций, считая, что подобные вопросы следует решать Генеральным штабом и подчеркивая важность правильного распределения обязанностей в соответствии с профессиональной компетенцией каждого.