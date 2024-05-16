Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Им нужна ротация»: в Татарстане заявили о необходимости демобилизации военных с зоны СВО

Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, предложил разработать план замены мобилизованных и внедрить систему ротации с последующей демобилизацией.

Подписаться в Telegram

Люди, проходящие мобилизацию, испытывают физическое и психологическое истощение.

Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, предложил разработать план замены мобилизованных и внедрить систему ротации с последующей демобилизацией. Об этом сообщает Kazanfirst.

Шарафиев подчеркнул, что в настоящее время мобилизованные переживают физическое и психологическое истощение. Как пример, он упомянул высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева, который отметил, что "нашим мобилизованным необходим отдых, ведь они трудились и проливали кровь, защищая страну на поле битвы".

"Необходимо разработать план по смене мобилизованных и внедрить систему ротации с последующей демобилизацией. Это можно реализовать поэтапно в установленные сроки, например, за 6 месяцев", - подчеркнул чиновник.

Эта идея вызвала острую реакцию в Государственной Думе, где представители оборонного ведомства выразили свою неудовлетворенность и призвали депутатов не вмешиваться в вопросы, выходящие за рамки их компетенции.

Несмотря на критику, проблема ротации мобилизованных остается актуальной.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

день назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

вывести клопов москва

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

изготовление чучел животных в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Новости Казани

4 часа назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Татарстана

день назад

В Казани открыли движение по улице Московской
Лонгриды
4 часа назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Интересное в Казани

день назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Казани

4 часа назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

5 часов назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря

Новости Татарстана

5 часов назад

На обходе Челнов и Нижнекамска устанавливают линии электроосвещения

Новости Казани

5 часов назад

В Казани изменится маршрут автобуса №74
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники