Люди, проходящие мобилизацию, испытывают физическое и психологическое истощение.

Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Татарстана, предложил разработать план замены мобилизованных и внедрить систему ротации с последующей демобилизацией. Об этом сообщает Kazanfirst.

Шарафиев подчеркнул, что в настоящее время мобилизованные переживают физическое и психологическое истощение. Как пример, он упомянул высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева, который отметил, что "нашим мобилизованным необходим отдых, ведь они трудились и проливали кровь, защищая страну на поле битвы".

"Необходимо разработать план по смене мобилизованных и внедрить систему ротации с последующей демобилизацией. Это можно реализовать поэтапно в установленные сроки, например, за 6 месяцев", - подчеркнул чиновник.

Эта идея вызвала острую реакцию в Государственной Думе, где представители оборонного ведомства выразили свою неудовлетворенность и призвали депутатов не вмешиваться в вопросы, выходящие за рамки их компетенции.

Несмотря на критику, проблема ротации мобилизованных остается актуальной.