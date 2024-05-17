«Им нужна ротация»: в Татарстане заявили о необходимости демобилизации служащих в зоне СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил разработать план замены мобилизованных и провести ротацию с последующей демобилизацией. Эту инициативу описывает Kazanfirst.

Шарафиев подчеркнул, что в настоящее время мобилизованные сталкиваются с физическим и психологическим изнурением. По его словам, депутат Госдумы Алексей Журавлев недавно высказал мнение о том, что «мобилизованным нужна смена, они заработали свой отпуск потом и кровью, защищая страну на поле боя».

«Необходимо разработать план замены мобилизованных и провести ротацию с последующей демобилизацией. Эти шаги можно выполнить постепенно, в течение определенного времени, например, за 6 месяцев», - заявил чиновник.

Это предложение вызвало эмоциональную реакцию в Государственной Думе, где представители оборонного ведомства выразили недовольство и призвали депутатов не вмешиваться в вопросы, выходящие за рамки их полномочий.

Несмотря на критику, вопрос ротации мобилизованных остается актуальным и требует внимания.