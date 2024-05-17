Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Им нужна ротация»: в Татарстане заявили о необходимости демобилизации служащих в зоне СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил разработать план замены мобилизованных и провести ротацию с последующей демобилизацией.

Подписаться в Telegram

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил разработать план замены мобилизованных и провести ротацию с последующей демобилизацией. Эту инициативу описывает Kazanfirst.

Шарафиев подчеркнул, что в настоящее время мобилизованные сталкиваются с физическим и психологическим изнурением. По его словам, депутат Госдумы Алексей Журавлев недавно высказал мнение о том, что «мобилизованным нужна смена, они заработали свой отпуск потом и кровью, защищая страну на поле боя».

«Необходимо разработать план замены мобилизованных и провести ротацию с последующей демобилизацией. Эти шаги можно выполнить постепенно, в течение определенного времени, например, за 6 месяцев», - заявил чиновник.

Это предложение вызвало эмоциональную реакцию в Государственной Думе, где представители оборонного ведомства выразили недовольство и призвали депутатов не вмешиваться в вопросы, выходящие за рамки их полномочий.

Несмотря на критику, вопрос ротации мобилизованных остается актуальным и требует внимания.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

заказать удаление плесени в квартире

Новости Казани

день назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

психологическая помощь жертвам домашнего насилия в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

3 часа назад

«Звезда» Finiko выступила в суде с последним словом

Новости Татарстана

день назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Татарстана

4 часа назад

Игрок «Зенита» Мостовой резко высказался об игроке «Рубина» Безрукове
Лонгриды
2 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Казани

3 часа назад

«Аэрофлот» заказал 11 казанских самолетов ТУ-214

Интересное в Казани

день назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

Новости Татарстана

3 часа назад

Программу «Наш двор» в Альметьевске помогут реализовать заключенные из ИК-8

Новости Татарстана

4 часа назад

Бывший чиновник РТ Азат Кадыров покинет пост замминистра спорта РФ
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
7 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

4 часа назад

В Казани началась подготовка к летнему отдыху детей

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по улице Болотникова

Новости Татарстана

5 часов назад

В лесах РТ начался сезон активности змей
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки